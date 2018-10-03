10月3日三大報頭條要聞

2018年10月03日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●陸美貿易戰火正熾之際，雙方軍艦南海險些相撞。美國海軍導彈驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）和大陸解放軍驅逐艦蘭州號，9月30日在南海出現「不安全」互動，雙方距離僅41公尺，幾乎相撞，大陸國防部昨（2日）回應，陸方依法依規識別查證並警告驅離。

●假新聞風波不斷，蔡政府宣示打擊假新聞，除了各部會設立澄清專區，也研擬修正《國安法》等法令防堵。行政院長賴清德表示，行政院將全面盤點現有法規，思考是要另立新法，或是修正現有法令，本會期就會提出。

●中選會副主委陳朝建昨在委員會後宣布，反空汙公投案偽造情事不低，但已達法定連署門檻，為尊重每一合法有效連署人之連署權益，中選會「遺憾痛心」做成決議，依法將本案編為全國性公民投票案，將在11月24日與九合一大選同時進行；對死亡連署情形，陳朝建予以譴責，並說，將就本案提出刑事告發。

●反空汙公投提案，幾經波折，中選會昨經委員會議後宣告成案，即使如此，中選會仍強調「遺憾痛心」，請問依《公投法》成立的案子，為何中選會感到遺憾與痛心？

◎旺報

●正當陸美貿易摩擦戰火正熾之際，陸美軍艦南海險些相撞。美國海軍導彈驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）和中共解放軍驅逐艦蘭州號，9月30日在南海出現「不安全」互動，雙方距離僅41公尺，幾乎相撞，大陸國防部昨（2日）回應，陸方依法依規識別查證並警告驅離。

●今年9月，日本接連遭受強颱和地震的天災襲擊，旅遊業一時被重創。因此，對日本商家來說，今年大陸十一長假格外關鍵，日本各界想方設法吸引陸客的到來，提出優惠方案或便利方法，以期重振旅遊經濟。

●美中近日分別在新一代高級教練機亮相，美國簽購波音的T-X教練機及大陸研製的FTC-2000G軍貿教練機，共同的選擇條件都是「便宜」，另外也在模擬訓練功能上，其飛行性能必須能夠接近現役戰機，在電子設備操作、機載武器使用等領域的模擬也不可缺。看起來兩機是分道揚鑣的兩個方向，但是發展最終還是會趨向於相似的方向。

●外企出走正在影響大陸經濟的興衰。根據大陸海關總署月報數據顯示，從2000年到今年8月以來，有9年時間外企淨出口規模超過大陸全國總值的一半，然而，2013年以後，外企出口賺外匯能力劇烈下降，2013年維持65.3%高位，2014年就下降到43.3%，2017年為27.5%，到今年8月只剩23.6%，關鍵在於外企逐步將產能轉移到東南亞，甚至回歸歐美等國造成此情形。

◎工商時報

●新興市場貨幣再現貶值潮，印尼盾跌落20年低點，新台幣昨（2）日重貶1.12角，停泊亞股熱錢大舉撤出，衝擊亞股表現，港股下跌逾2％，台股也成提款機，外資賣超122億元，期貨淨多單減少1.3萬口，股匯期三殺，同步大跳水。

●在市場預期全球石油供應持續吃緊之下，國際油價在周一大漲近3％創近4年新高後，周二盤中繼續往上攻，倫敦布蘭特和紐約西德州油價各自升破85美元和75美元關卡，已有分析師喊出年底前油價就將漲到100美元。

●哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀集團昨（2）日正式簽署165億元的水下基礎合約案，未來CIP在彰芳、西島兩座離岸風場內超過60座水下基礎，將全數交由世紀鋼負責，這是台灣離岸風電史上單筆金額最高的合約，也被視為離岸風電本土化重要指標。

●針對國際油價居高，元大寶華綜經院2日發布最新的專題報告指出，目前國際市場油價已隱含伊朗問題後續發展，價格要再上衝不容易，雖然冬季用油需求高峰將至，估計紐約輕原油（WTI）和布蘭特油期（BRENT）最高價分別是80、85美元，除非發生軍事衝突，否則油價應不易突破上述天花板。

(中時電子報)