「華文朗讀節」10月三地開跑！蔣勳、瑪莎力挺「想像力自由」

2018年10月03日 05:16 中時電子報 林宜靜／整理報導

「閱讀使人充實， 討論使人機敏， 書寫使人精確」～培根！數位時代崛起，平面出版受到嚴峻考驗，然有許多人喜愛書本溫度、文字情感，更有人喜歡將書「大聲朗讀」。今秋讓我們跟著美學大師蔣勳、五月天瑪莎腳步，帶著書本上街頭，華文朗讀節今年以「書業革命」的意象，沈重的拋下一聲巨響，讓「想像力自由」，文字閱讀更活絡！

每年秋天台灣最盛大的閱讀嘉年華「2018華文朗讀節」即將於10月4日起跑， 2日舉辦開幕前記者會，向來熱心藝文的和碩聯合科技董事長童子賢，特地前來為台灣文創發展基金會董事長王榮文站台。記者會邀請今年概念影片的兩位主角：《大佛普拉斯》導演黃信堯、金鐘迷你劇集視后温貞菱，親臨現場朗讀經典詩文，而導演柯一正與吳定謙也以讀劇的方式，呈現全新創作的劇本〈牛肉麵〉，展現朗讀魅力。

柯一正導演與吳定謙導演朗讀牛肉麵劇本。（主辦單位提供）

華文朗讀節自2013年舉辦以來，今年首度橫跨台北、高雄及屏東三地，以「想像力自由」為主題，共邀請185位文化人，包括蔣勳、吳念真、五月天瑪莎、謝銘祐、方序中，馮翊綱及王偉忠等台灣重量級文化人，總計舉辦一百多場場講座，創下六年來規模最大、報名人數破萬人的紀錄。

一般文化講座人數鮮少超過300人，但本屆朗讀節卻已有10幾場活動報名人次超過400人，熱門場次更是一票難求，如相知音樂率旗下樂手的「讀樂之夜」，台北場報名人次就逼近600人；創下高收視率的《花甲男孩轉大人》原著及編劇楊富閔，在屏東分享場已破百人，還不斷被要求追加席次。新銳導演吳定謙也提到，他最期待的是台灣新生代編劇簡莉穎的《春眠》場次，如果時間允許，他也希望能多參加幾場年輕劇作家的讀劇講座。

除了精彩朗讀，周邊活動也精彩可期，文化媒體《新活水》與展場設計工作室「草字頭」攜手台北東區知名酒吧Draft Land，在華山言論廣場（Voice Square）一角設置了Fountain Bar，推出六款特製調酒，屆時將有編輯駐點，不分白日黑夜熱邀各種觀點，喝著特調酒款，聊出活水。

2018朗讀節講者陣容堅強，活動主視覺、概念影片及文庫本活動手冊釋出後皆引起朗讀節粉絲熱烈迴響討論。為回應熱情讀者，朗讀節四天活動期間亦提供部分名額供現場排隊入場。

温貞菱與黃信堯華文朗讀節大合照。（主辦單位提供）

2018 第六屆華文朗讀節「讓想像力自由」

台北｜10/1(一)-10/3(三) 華山光點電影院《讓想像力自由》電影專題放映

｜10/4(四)-10/7(日) 華山文化創意產業園區中7A中3館2F拱廳．青鳥書店

高雄｜10/4(四)-10/7(日) 駁二特區INOURTIME、三餘書店、城市書店、高雄文學館

屏東｜10/4(四)-10/7(日) 青創聚落、孫立人將軍行館、屏東市立美術館

(中時電子報)

朗讀節概念影片 ── #黃信堯篇（#大佛普拉斯）《#工頭的逆襲》