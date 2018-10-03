秋遊韓國樂趣多！搭纜車賞楓紅！泡菜祭典嘗旬味

2018年10月03日 05:34 中時電子報 林宜靜／整理報導

秋高氣爽出遊趣！四季分明的韓國，天氣已經逐漸轉涼，九月起花樹草木也將漸漸褪去綠色的衣容，換上閃亮亮的金黃、滿片的火紅。秋季的韓國，氣候宜人，可以說是非常合適旅遊的季節，根據韓國氣象廳的報導，2018年韓國的楓葉由北向南自9月底開始逐漸綻放，全國楓紅全盛期坐落於10月中至11月初，能將滿片的楓紅收藏在眼底，好不夢幻。

壯闊的自然美景、讓人感到療癒、紓壓的環境，這是韓國秋天登山賞楓的兩大特色，提到秋季賞楓絕不能錯過的是位於全羅北道的內藏山，每逢秋天，滿山紅葉染上天際，讓前來的遊客在心中留下深刻的記憶，從內藏山售票處開始的楓葉隧道，秋天來臨時就成了丹楓秘境。另外，內藏山國家公園內還設有纜車供民眾搭乘，從纜車上眺望的楓紅景色讓人又有絕然不同的感受，如果來到內藏山可千萬別錯過了！

內藏山秋景。（韓國觀光公社提供）

另一個賞楓的好去處則是「首爾城廓道」，保存著朝鮮時代的城廓和美麗的自然風景，從東大門一路延伸至惠化，是首爾的著名景點之一。城廓道不僅歷史悠久，且透過城廓可看到另一邊的美麗首爾景色，最來成為受歡迎的散步道路，特別是每到秋天，一邊可眺望市中心景色，另一邊則可欣賞美麗的楓葉，若是想在市區裡感受不同的秋楓氣息，一定要來首爾城廓道走走，散步賞楓完還能到惠化著名的「大學路」來欣賞韓國的話劇、公演，享受文化藝術的薰陶。

堪稱慶典王國的韓國，接下來要舉辦的秋季慶典也讓人十分期待，尤其是搭配秋收的季節，豐盛的美味佳餚更讓人食指大動！今年於10月25日至28日以韓國美食之都全州的代表飲食為主題的「全州拌飯節」，融合全州的各種飲食與文化，不只讓人品嘗最具特色的拌飯，慶典期間還能直接參與製作拌飯的活動，體驗親手做韓食的樂趣，可說是好吃又好玩！

另一個韓國餐桌上不可或缺的食物非泡菜莫屬，以泡菜為主題的慶典「光州世界泡菜節」將於10月25日至10月28日在全韓國唯一的泡菜主題公園－光州泡菜城舉辦。泡菜是韓國最具代表性的醃漬品，因地區、季節、環境的不同，其特點和形態也具有多樣性，讓泡菜的種類多達100多種，大家在光州世界泡菜節不但能更加深入瞭解各式各樣的泡菜、也能品嘗及製作，讓你深深陷入韓國泡菜的魅力！

(中時電子報)