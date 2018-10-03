委內瑞拉天才鋼琴家塞吉‧奧廷波來台 首度與久石讓合作演出

「委內瑞拉小太陽」鋼琴家塞吉奧‧廷波出身音樂世家，受各家大師提攜，在青壯輩音樂家中深具特色。(牛耳提供)

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即將與電影配樂家久石讓首度在台灣合作，「委內瑞拉小太陽」鋼琴家塞吉奧廷波（Sergio Tiempo）有自己的成名之道。他從小就生長在鋼琴世家，受母親啟蒙學琴，快滿3歲舉辦了首場鋼琴獨奏會；他沒有參加大賽，14歲時受邀登上荷蘭阿姆斯特丹音樂大會堂舞台演出，一炮而紅，自此展開職業音樂家生涯。

廷波表示，他出身南美洲，但深受國際樂壇栽培，尤其是鋼琴女皇阿格麗希，阿格麗希曾不只一次力薦廷波是「21世紀最具個人風格的鋼琴家之一」，但對廷波來說，阿格麗希是他的音樂導師，也是他的靈感來源，「她打開了我的眼睛和耳朵，讓我覺得我在鋼琴這條路上並不孤單。」

塞吉奧廷波1972年出生於委內瑞拉，出身音樂世家，從祖父母到母親都是委內瑞拉備受尊崇的鋼琴音樂家。廷波後來到了義大利柯莫湖畔的國際鋼琴學院與巴許基洛夫、傅聰、普萊亞等大師習琴，才華洋溢，錄音也被《留聲機》雜誌譽為「用愛調配的旋律伴隨著無窮的變化自鋼琴流瀉而出。」

廷波與即將率領柏林愛樂訪台的指揮杜達美是同胞，都來自委內瑞拉；兩人也是好友，相互扶持，杜達美也邀請廷波在洛杉磯愛樂的樂季中演出，一起合作。這次訪台，廷波將與久石讓指揮國家交響樂團的音樂會上演出拉威爾《鋼琴協奏曲》。

音樂大師久石讓交響音樂會將於12月8、9日舉行三場，地點在台北國家音樂廳。10月3日中午MNA牛耳會員開賣，10月4日中午起年代系統開賣。

(中時 )

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