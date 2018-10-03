長榮航空迎首架波音787 下月初載客飛香港線

2018年10月03日 07:32 中時 陳祐誠

長榮航空引進國內首架波音787客機，董事長林寶水與波音商用飛機集團總裁Kevin McAllister簽約後，台北時間2日晚間在美國南卡羅來納州的波音工廠舉行交機儀式，新機完成必要整備後，近日將返抵國門，預計於11月初可營運載客。

長榮航空的波音787機隊共引進24架，其中4架787-9自今年開始交機，787-10則預計自2019年第2季導入，2022年全數交機。首架波音787-9（編號B-17881）的機艙採2個艙等設計，304個座位數裡面，皇璽桂冠艙占26個、經濟艙占278個。

長榮航空指出，波音787適合中短程飛行，而豪華經濟艙是在長程航線賣得較好，因此在座位安排上，787取消了豪華經濟艙。新飛機抵台後將進行相關整備工作，預計11月初可營運載客，初期先投入桃園－香港航線，第2架飛機交機後，年底前再擴及至桃園－大阪與桃園－東京航線，隨著交機數增加，新機未來會陸續應用到歐洲、兩岸、澳洲航線上。

林寶水表示，波音787可補強現有機隊，不只使機隊更加年輕，還是長榮服務品質向上提升的重要指標。

透過最新的引擎外殼設計，波音787可有效降低噪音；機身材質則可將艙壓控制在海拔6000呎，有助減輕旅客暈機，以及提高血液含氧量。旅客搭機時，容易感到皮膚乾燥，原因是傳統民航機採用鋁合金材質，航空公司為延長機身壽命，會將機艙濕度控制在4％至7％；然而波音787採用複合物料，較不擔心腐蝕問題，因此可把機艙內濕度提高到10％至15％，使旅客更為舒適。

此外，波音787機身有59％以上材質使用複合物料，較傳統的鋁合金不易發生金屬疲勞與腐蝕現象，大幅降低維修成本，還可減輕機身重量；搭配效能較高的GEnx引擎，耗油與碳排放比傳統民航機減少20％至25％，皆為環保盡力。

(中時 )