美食地圖招牌！中市舊市府後31年老味道雞腿飯

台中舊市府後面的「民生肉圓」，老闆以三杯料理的雞腿飯，是很多公務員和學生難忘的「招牌飯」。（盧金足攝）

友善列印
中時
位在台中市西區民生路的「民生肉圓」，是31年的老店，很多台中女中和居仁國中的學生從小吃到大。（盧金足攝）
滷成金黃色的雞腿，加上老闆親手炒出來的配菜，色香味俱全，營養滿分。（盧金足攝）

台中市政府在從西區遷移到西屯區7期新市政中心後，很多公務員還是難忘位在舊市府後面的31年老店「民生肉圓」民生店，尤其以三杯滷成金黃色的雞腿飯，雞肉入味，口感Q彈，搭配周老闆天天親手炒製的家常菜，連附近台中地方法院、學區的台中女中、居仁國中學生從小吃到大，有人成家立業後，專程再來回味有媽媽味道的雞腿飯。

台中市府舊址為「台中州廳」，緊臨「台中市役所」，舊城區的文教區，市府未搬到西屯區時，公家相關單位密集，公務員中午的民生問題需求量大，「民生肉圓」每到用餐時間一位難求，店裡知名的雞腿飯之外，還有肉圓、肉羹、苦瓜排骨飯、冬粉貢丸湯，30多年來有如市府的「員工餐廳」，公務員內用或外帶，美味菜色吃不膩。

周老闆說，雞腿飯的料理，不是只用醬油滷製，而是以三杯的料理方式，讓雞腿肉質全部充滿香嫩口感，搭配養生又健康的家常菜，還要放上滷入味的滷蛋，享受大滿足的餐點，客人天天上門，都變成老朋友。

老台中人懷念的「民生肉圓」，還有媽媽表示，中午來不及做飯，為孩子送便當，衛生健康又好吃的「民生肉圓」雞腿飯，代替媽媽的愛心便當，小孩長大外出求學、就業，回來台中一定要去吃一碗「民生肉圓」，重溫學生時代的古早味。

店名：民生肉圓（民生店）

地址：台中市西區民生路37之3號

電話：04-2222-0945

營業時間：上午11點至下午7點

公休日：周六、日

雞腿飯：90元

(中時 )

秋遊韓國樂趣多！搭纜車賞楓紅！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。