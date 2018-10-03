美食地圖招牌！中市舊市府後31年老味道雞腿飯

2018年10月03日 07:43 中時 盧金足

位在台中市西區民生路的「民生肉圓」，是31年的老店，很多台中女中和居仁國中的學生從小吃到大。（盧金足攝）

滷成金黃色的雞腿，加上老闆親手炒出來的配菜，色香味俱全，營養滿分。（盧金足攝）

台中市政府在從西區遷移到西屯區7期新市政中心後，很多公務員還是難忘位在舊市府後面的31年老店「民生肉圓」民生店，尤其以三杯滷成金黃色的雞腿飯，雞肉入味，口感Q彈，搭配周老闆天天親手炒製的家常菜，連附近台中地方法院、學區的台中女中、居仁國中學生從小吃到大，有人成家立業後，專程再來回味有媽媽味道的雞腿飯。

台中市府舊址為「台中州廳」，緊臨「台中市役所」，舊城區的文教區，市府未搬到西屯區時，公家相關單位密集，公務員中午的民生問題需求量大，「民生肉圓」每到用餐時間一位難求，店裡知名的雞腿飯之外，還有肉圓、肉羹、苦瓜排骨飯、冬粉貢丸湯，30多年來有如市府的「員工餐廳」，公務員內用或外帶，美味菜色吃不膩。

周老闆說，雞腿飯的料理，不是只用醬油滷製，而是以三杯的料理方式，讓雞腿肉質全部充滿香嫩口感，搭配養生又健康的家常菜，還要放上滷入味的滷蛋，享受大滿足的餐點，客人天天上門，都變成老朋友。

老台中人懷念的「民生肉圓」，還有媽媽表示，中午來不及做飯，為孩子送便當，衛生健康又好吃的「民生肉圓」雞腿飯，代替媽媽的愛心便當，小孩長大外出求學、就業，回來台中一定要去吃一碗「民生肉圓」，重溫學生時代的古早味。

店名：民生肉圓（民生店）

地址：台中市西區民生路37之3號

電話：04-2222-0945

營業時間：上午11點至下午7點

公休日：周六、日

雞腿飯：90元

(中時 )