爆料燒肉店回收剩肉遭求償500萬 女工讀生崩潰輕生

2018年10月03日 08:00 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國內某知名燒肉店去年遭離職王姓、朱姓員工指控，為節省成本回收客人剩肉再重新上桌，燒肉店向2名離職員工求償500萬元。台北地院認為員工爆料並非毫無根據，判業者敗訴，不過王姓女工讀生在訴訟期間已輕生身亡，王父代為庭時說「女兒有錯，也已用一條命償還了。」

去年5月週刊報導，北市一家知名燒肉店撿起掉在地上的肉、回收剩下的肉，沖洗後重新裝盤給客人食用，還將發出酸味的「BK牛肉」硬拗成經特殊調味的牛肉，甚至用洗衣粉取代洗碗精，海鮮盤下方鋪墊冰塊由自來水製成等。燒肉店認為商譽受損，2個月內營業額損失650萬元，向爆料的2名離職員工求償500萬元。

綜合媒體報導，原是儲備店長的朱姓男子出時供稱他們有拍照存證，但週刊報導內容並非他們2人所爆料，而王姓女工讀生離職後官司纏身，求職又四處碰壁，疑似不堪壓力輕生身亡。王父代女出庭時表示，「無法替女兒抗辯，但縱使女兒有錯，也已用一條命償還了。」

法官認定揭發者確實就是朱、王2人，但指控內容涉及食品衛生安全，與公眾利益息息相關，另外衛生局派員稽查，燒肉店遭查出碗機下方擺有洗衣粉，冰箱食材凌亂等環境不乾淨的情況，台北地院法官認為爆料內容並非離職員工惡意捏造，裁定燒肉店敗訴，2名離職員工免賠。可上訴。

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