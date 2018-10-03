中市與國際同步舉辦「可負擔住宅論壇」 關注共好居住環境

2018年10月03日 08:08 中時 盧金足

內政部政務次長花敬群表示，可負擔的住宅不一定要買，也可以租，不一定要由政府來興建，民間開發商也可興建平價的可負擔住宅。（盧金足攝）

台中市副市長林陵三強調，推動「以人為本」的共好社會住宅政策，重新與在地社區建立美好關係，找回傳統的情感支持及互相合作的生活文化，從政策面呼應論壇主題的精神。（盧金足攝）

1日是聯合國「世界人居日」，世界不動產聯盟台灣分會於台中文化資產園區衡道館，與巴黎、紐約、雅加達等城市同步舉行「可負擔住宅論壇」，會中邀請到產官學界等多位人士

，從政策、金融、技術、庇護等四大脈絡進行5場次的專題座談，共同探討居住正義議題，期盼除致力讓民眾擁有可負擔住宅外，也能同時享有共好的友善環境。

「可負擔住宅論壇」，邀請到內政部政務次長花敬群、台中市副市長林陵三、市府住宅發展工程處處長許由興、中華民國不動產協進會秘書長黃世孟、身兼世界不動產聯盟開發商理事會主席及台灣分會副理事長的張麗莉、台灣大學城鄉所前所長黃麗玲、新業建設董事長卓勝隆、富立建設董事長陳聰徒、建築師謝英俊、戴育澤等人參與或與談。

內政部政務次長花敬群表示，可負擔的住宅不一定要買，也可以租，不一定要由政府來興建，民間開發商也可興建平價的可負擔住宅，政府對可負擔住宅，從過去住宅補貼、租金補貼，近年轉向社會住宅、租屋市場及包租代管等領域，希望協助降低民眾的租金負擔，進一步提升到居住與租約的安定性。

副市長林陵三指出，這次論壇討論「可負擔住宅」的相關脈絡和觀點，探索居住正義的核心價值的與最大效益，不僅重新思考居住環境的文化歷史背景，也能透過論壇參與者進一步的詮釋「可負擔住宅」新思維。

尤其台中市積極推動「以人為本」的共好社會住宅政策，納入托嬰托老、社會服務站、青創空間等社區福利設施，並重新與在地社區建立美好關係，找回傳統的情感支持及互相合作的生活文化，從政策面呼應論壇主題的精神。

都發局強調，聯合國大會於1985年通過決議，訂定每年10月的第1個星期一為「世界人居日」，目的是思考人類住區現狀及所期盼的未來城鎮和城市面貌，進而反思「適足住房權」作為每個人基本人權的落實；近年來，在政府政策推動下，全台許多城市紛紛投注經費關注居住正義的議題。

為呼應「世界人居日」活動，台灣「可負擔住宅論壇」與巴黎、紐約、雅加達等城市同步舉行，從政策、金融、技術、庇護等四大脈絡，探討政府、企業、人民等不同面向，如何應對房價、稅務與住屋品質間的挑戰。

世界不動產聯盟開發商理事會主席及台灣分會副理事長張麗莉表示，如透過國家政策或都市計畫方式鼓勵建造或改造「

可負擔住宅」、創造住房融資的合理關係、以低成本材料呈現高施工品質，或是提供庇護所予無家可歸者、短暫移民、貧民窟居民、自然災害受難者。

會後也以台灣的名義彙整相關論述，委由世界不動產聯盟提交給聯合國人居署，作為今年度總體報告，與各大洲所有參與者互相交流這次論壇的各項建議與回饋。

此外，內政部政務次長花敬群、內政部建築研究所所長王榮建也前往會場旁的「2018台中市共好社宅新生活概念展」參觀，進一步瞭解台中共好社宅的理念，也期盼有更多人認識新的居住方式與生活樣態，讓共好理念在台中持續發酵。

(中時 )