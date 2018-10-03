活出健康！中市府推老人福利機構生活創新品質方案

2018年10月03日 08:28 中時 盧金足

為了讓長輩能自主生活，增進生活品質，台中市政府社會局委託弘光科技大學推動老人福利機構「住民自主生活創新品質方案」，邀請學者、實務經驗者等，針對機構的現況及長輩需求，規劃多元活動設計，包括使用螃蟹車、站立架融入生活照護訓練，逐漸提升長輩活動能力，延緩老化。

社會局長呂建德表示，台中市老人福利機構從104年開始推動自立支援照顧模式，到106年近6成機構投入，107年延伸發展為機構創新發想住民自主模式，參與的10間機構每家發想方案，與專業輔導委員經驗交流後，採漸進式，帶給長輩生活功能、心理支持及社會參與，讓住民在機構生活模式上，可增進自立自主的能力。

社會局指出，參與計畫的一間健復長照中心有大面積的綠地及自然景觀，因此輔導機構利用環境優勢，連結社區資源，導入親子及祖孫間的活動，成功提升家屬探訪率及陪伴時間，安排校園學生參與陪伴與服務學習，讓長輩生活更豐富。

弘光大學則表示，機構生活方案輔導包括餐具設計等生活訓練，讓長輩們同桌共餐扶持並，並依照長輩活動能力、認知、情緒、自主生活狀況，彙整分析規劃活動教案；在生活輔具訓練上，使用住床、螃蟹車、站立架，融入生活照護訓練，訓練肢體肌力、肌耐力，預防跌倒，逐漸提升長輩活動能力、自主生活狀況。

(中時 )