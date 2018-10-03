全民運滾球女子雙人賽 中市勇奪5連霸

台中市在元極舞武舞組勇奪冠軍。（圖／台中市府提供）

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107年全民運動會在苗栗縣舉行，台中市捷報頻傳，女子滾球選手楊若姍、廖夢婷、楊雁琳在雙人團體賽決賽三戰全勝，成功連五屆衛冕冠軍；新民高中學生楊爵弟勇奪摔角第一級冠軍；而混合組武舞項目、劍道女子組團體得分賽也皆抱回金牌。目前台中市以30金、21銀、24銅成績，暫居全國第一名。

運動局表示，台中滾球項目在上屆全民運囊括滾球6項比賽中的5金、1銀輝煌戰果，昨日進行男、女子組雙人團體賽決賽，台中市由前年冠軍原班人馬出征，女子組楊若姍、廖夢婷、楊雁琳在決賽連續力退台北市、高雄市及上屆亞軍屏東縣，成功以3戰全勝之姿締造五連霸壯舉。

而勇奪107全中運柔道第一級金牌、2018世中運柔道第二級銅牌的新民高中學生楊爵弟，展現堅強實力，奪得此屆全民運摔角第一級冠軍。楊爵弟出生柔道世家，其母親楊秀鳳曾是柔道選手，家中兄弟三人皆在賽場上發光發熱，大哥楊俊霆捧回此屆柔術對打第一級冠軍，二哥楊勇緯則是2018亞運柔道銅牌得主。

此外，元極舞比賽台中也進帳1金、1銅成績，其中團隊在混合組武舞項目決賽連贏台北市及地主苗栗縣，順利摘下金牌；劍道女子組團體得分賽方面，台中市交出四戰全勝戰績，連兩屆抱回此項目金牌。

(中時 )

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