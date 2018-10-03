獨／日本人氣炸牛排插旗信義區 「京都勝牛」本月5日開賣

2018年10月03日 08:27 工商 姚舜

〈元祖炸牛排〉是〈京都勝牛〉的招牌菜式，吃食時可搭配芥末再沾上和風鰹魚露。（圖／姚舜）

〈京都勝牛三味〉是由炸翼板、厚切菲力，以及薄切牛醬等3款不同的炸牛排共陳，牛肉控可以一次享受3種不同口感，每份480元。（圖／姚舜）

〈厚切菲力炸牛排〉的肉色鮮紅、肉質軟嫩。（圖／姚舜）

〈和式牛醬丼〉是將菲力部位打薄後裹麵衣快炸，出菜時再淋上用味醂與醬油特調的醬汁，口感與味道皆頗討喜。（圖／姚舜）

〈和式牛醬丼〉是將菲力部位打薄後裹麵衣快炸，出菜時再淋上用味醂與醬油特調的醬汁，因為薄，油脂少的菲力吃來口感不錯。（圖／姚舜）

〈日式牛排炸串〉內有炸大洋蔥圈，以及3支串炸牛肉塊，每份100元、價位很 庶民。（圖／姚舜）

〈京都勝牛〉的炸洋蔥圈很「大版」，厚厚胖胖的吃 來過癮。（圖／姚舜）

除了各式炸牛排外，台灣〈京都勝牛〉首店並提供陶盤與小爐，讓食客享受自己動手「煎炸牛排」的樂趣。（圖／姚舜）

用炸牛肉塊、雞蛋與大量洋蔥料理的〈牛鍋膳〉，兼容了壽司燒與柳川鍋兩種日式鍋物的特色，預料可受到台灣食客歡迎。（圖／姚舜）

〈京都勝牛〉的甜點〈和風蜜團子〉，以黑糖蜜提味。（圖／姚舜）

〈京都勝牛〉的甜點〈和風蜜團子〉，湯圓是從日本直接進口，非常講究。（圖／姚舜）

開在台北信義區新光A11館B2的〈京都勝牛〉首店占地約41坪，規畫有不同形式用餐區，可同時接待約50位客人。（圖／姚舜）

開在台北信義區新光A11館B2的〈京都勝牛〉首店占地約41坪，規畫有不同形式用餐區，可同時接待約50位客人。（圖／姚舜）

「牛肉控」與「哈日吃貨」又有新目標可以嘗鮮了！被赴日自由行台灣客稱為「遊日必嘗炸牛排」的日本炸牛排名店〈京都勝牛〉，已被六角國際集團關系企業王座國際餐飲正式代理引進台灣，開在台北市信義區新光A11館B2的〈京都勝牛〉台灣一號店，將於10月5日正式開賣，是王座國際餐飲繼〈銀座杏子〉日式炸豬排、〈大阪王將餃子〉與〈段純貞牛肉麵〉之後，旗下最新餐食品牌。

〈京都勝牛〉的特色與賣點包括：

1.有別於市場其它台灣本土自創品牌的炸牛排，這是台灣外食餐飲市場第一個「來自日本」的炸牛排品牌，王座國際欲挾「血統純正」、「根正苗紅」的訴求，轟炸吃貨味蕾。

2.炸牛排的麵粉、沾醬，以及餐具器皿，甚至連甜點中所用的「團子」（即湯圓〉，皆自日本進口，王座餐飲希望藉此傳遞正宗日式炸牛排的吃食體驗，並與市場既有的「台版炸牛排」一決雌雄。

3.包括炸牛排在內的所有炸食，炸製流程全部按照日本〈京都勝牛〉制定作業規範，溫度、時間與廚房作業動線，都是「日本規格」。

4.根據台灣市場消費趨勢與國人吃食喜好，王座國際餐飲經與日本〈京都勝牛〉總部同意，在菜單上增列「台灣限定」菜式，並將飲料與甜點全面升級，是市場唯一提供汽泡飲的炸牛排。

5.為提供食客全新的牛肉「食感」，客人在〈京都勝牛〉享用炸牛排，服務人員會提供訂製陶盤，並附上一安全油燈加熱小爐，讓客人可以將切片或切塊的炸牛排，在陶盤上以油香煎，「煎炸牛排」亦成為品牌賣點。

6.為迎合「玩食風尚」，台灣的〈京都勝牛〉提供5種日式沾醬與2種台灣限定醬汁，讓客人可以自由選擇為炸牛排與菜單上其它炸食提味增香，如此相互搭配可以產生超過50種的口味變化。

以店中店型式開在台北信義區新光A11館B2的〈京都勝牛〉首家門市，以原木裝潢設計傳遞和食體驗意象，占地約41坪、規畫有不同用餐區，可同時接待50位左右客人用餐。

〈京都勝牛〉的炸牛排是採高溫快火油炸，牛肉沾裹麵衣後直接在電腦控溫的炸爐中以攝氏190度油炸60秒起鍋。油質乾淨，炸牛排所用的牛肉先沾乾粉、再沾濕粉，最後再沾麵包粉再下鍋快炸，因為只炸60秒，外層麵衣色澤金黃、口感香酥脆，牛排切開後可以肉色鮮紅粉嫩，相當於三分至五分熟，口感柔嫩。

〈京都勝牛〉炸牛排的牛肉以美國和澳洲牛肉為主，所用部位包括翼板和肩胛與肩胛菲力，這些部位的牛肉成本較親民，經過正確的烹調料理後卻能表現出中高階等級的牛排風味與口感，所以〈京都勝牛〉菜單上的炸牛排套餐價位自290元起520元，與日本同步採庶民價位出擊，並沒有挾「日系品牌」自重而把價格訂得老高而拒手千里。

為了慶祝開幕，自10月5日起3天，食客至〈京都勝牛〉消費用用，前20組客人憑臉書截圖即免費招待〈串炸〉一份，前50名消費者招待〈日式溫泉蛋〉一份。另外自10月5日起至10月11日，在〈京都勝牛〉臉書粉絲專頁按讚並於個人臉書或IG打卡，出示畫面給現場服務人員每桌招待〈黑糖蕨餅〉一份。

(工商 )