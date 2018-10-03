能聞到蘭花香的花博紀念套票 出自馮宇之手

2018年10月03日 08:37 中時 盧金足

「花開復育」印刷選用獨具蘭花香氣的油墨，使用時能聞到蘭花香。（圖／台中市府提供）

花博紀念套票透過樹枝般的水文脈絡串接8張卡片，8張卡片拚在一起是幅美麗的畫，單獨拆開看也各有意象。（圖／台中市府提供）

台中市花博盛會備受期待，花博紀念套票引人期待！台中市府邀請到名設計師馮宇操刀設計，一套8張，以「花開復育」為主題，卡面設計代表台中與花博后里、外埔、豐原3個展區，並以拼圖的概念，透過樹枝般的水文脈絡串接8張卡片，8張卡片拼在一起是幅美麗的畫，單獨拆開看也各有意象，印刷選用獨具蘭花香氣的油墨，使用時能聞到蘭花香。

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日舉行，台中市政府推出紀念套票，力邀台灣知名平面設計師馮宇設計「花開復育」主題，透過樹枝般的水文脈絡串聯每張票卡，勾勒出台中特色花卉、保育動物等，傳達生態復育、欣欣向榮的美好意涵，已正式於花博售票網開放訂購。

馮宇是設計企劃公司IF OFFICE創意總監及共同創辦人，擁有20年品牌設計經歷，曾任多本知名設計雜誌媒體創意兼藝術指導，也在各大專院校和文創講堂開設計相關課程；曾獲香港DFA亞洲最具影響力設計大獎、德國紅點Red Dot Design Award、台灣金點設計獎Golden Pin Design Award等。

新聞局指出，花博紀念票卡以米色系襯底，搭配精緻插畫，勾勒出山櫻花、文心蘭、百合等台中特色花卉，呈現花博吉祥物石虎及櫻花鉤吻鮭等保育類動物，台中因擁抱河川而孕育無數物種的大地之母樣貌，傳達生態復育、欣欣向榮的美好意涵。

「花開復育」紀念套票售價1688元，平均單張票卡售價211元，除了可享一日暢遊花博各園區外，還兼具悠遊卡功能，印刷上更選用獨具蘭花香氣的油墨，使用時能聞到蘭花香，10月1日起正式於花博售票網開放訂購。

(中時 )