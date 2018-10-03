蝦咪？! 媽媽一根頭髮闖大禍 2個月大寶寶險被截肢

2018年10月03日 08:49 中時電子報 徐秀娥/綜合報導

4個月大以下的寶寶腳趾和手指太過纖細，易被頭髮等細線纏住而導致血液不流通。(擷圖自太陽報)

一根頭髮威力有多大，竟讓幼兒差點截肢！美國一位26歲媽媽在臉書上透露，某日清晨被出生10周大的兒子吵醒，她赫然發現，兒子4根腳趾被她的一根頭髮纏住至少12小時，腳趾頭因血液不通而紅腫，若未及時處理，嚴重可能要截肢。

《太陽報》報導，這位媽媽艾麗克斯育有10周大男寶寶，一天清晨她被兒子吵醒，餵他吃奶也不依，還尖聲哭鬧，她檢視兒子狀況，才發現兒子4根腳趾紅腫，而罪魁禍首竟是她掉落的一根長髮，足足纏繞小傢伙的腳趾至少12到14小時。

艾麗克斯花了15分鐘仍解不開那根頭髮，還向丈夫電話求助，最後用鑷子才順利解決難題。

一根長髮能困住小嬰兒，讓人覺得不可思議，但其實這並非首例，臨床上有所謂「頭髮止血帶綜合症」（Hair Tourniquet Syndrome），此症好發於4個月大以下的寶寶，此時期寶寶腳趾和手指太過纖細，易被頭髮等細線纏住而導致血液不流通，情況嚴重時有截肢之虞。

艾麗克斯慶幸兒子免於截肢，她貼文提醒更多爸媽留意，替寶寶洗完澡或穿衣服時務必多加檢查，衣物上的頭髮清除乾淨。

(中時電子報)