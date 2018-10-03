蝦咪？! 媽媽一根頭髮闖大禍 2個月大寶寶險被截肢

美國媽媽艾麗克斯的一根落髮，險害2個月大的兒子截肢。(擷圖自太陽報)

友善列印
中時電子報
徐秀娥/綜合報導
4個月大以下的寶寶腳趾和手指太過纖細，易被頭髮等細線纏住而導致血液不流通。(擷圖自太陽報)

一根頭髮威力有多大，竟讓幼兒差點截肢！美國一位26歲媽媽在臉書上透露，某日清晨被出生10周大的兒子吵醒，她赫然發現，兒子4根腳趾被她的一根頭髮纏住至少12小時，腳趾頭因血液不通而紅腫，若未及時處理，嚴重可能要截肢。

《太陽報》報導，這位媽媽艾麗克斯育有10周大男寶寶，一天清晨她被兒子吵醒，餵他吃奶也不依，還尖聲哭鬧，她檢視兒子狀況，才發現兒子4根腳趾紅腫，而罪魁禍首竟是她掉落的一根長髮，足足纏繞小傢伙的腳趾至少12到14小時。

艾麗克斯花了15分鐘仍解不開那根頭髮，還向丈夫電話求助，最後用鑷子才順利解決難題。

一根長髮能困住小嬰兒，讓人覺得不可思議，但其實這並非首例，臨床上有所謂「頭髮止血帶綜合症」（Hair Tourniquet Syndrome），此症好發於4個月大以下的寶寶，此時期寶寶腳趾和手指太過纖細，易被頭髮等細線纏住而導致血液不流通，情況嚴重時有截肢之虞。

艾麗克斯慶幸兒子免於截肢，她貼文提醒更多爸媽留意，替寶寶洗完澡或穿衣服時務必多加檢查，衣物上的頭髮清除乾淨。

(中時電子報)

文章來源：HAIR-RAISING My baby nearly lost four toes when a strand of my HAIR wrapped around them and cut off the circulation for 12 hours

能聞到蘭花香的花博紀念套票 出… 家長福音！ 中市坪林親子館及托…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。