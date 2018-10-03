宋代造幣廠好進步 元豐錢監採翻砂工藝

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旺報

大陸廣西梧州元豐錢監遺址被確認為目前所知中國唯一經過系統考古發掘，且地點、年代明確，保存完好的宋代翻砂鑄錢遺址，研究專家從科技角度確認元豐錢監鑄錢工藝採用翻砂工藝技術。翻砂工藝的發明是中國傳統鑄造業革命性的技術突破，對世界工業文明產生重大影響，尤以元豐錢監遺址的發掘與保護價值重大。

錢監是古代政府設置的鑄幣機構，元豐錢監始建於北宋神宗熙寧年間，為北宋時期江南六大錢監之一，產量居全國第九位。文物部門分別於1956年、2014年兩次對梧州元豐錢監遺址進行考古發掘。

1981年，元豐錢監遺址成為廣西壯族自治區文物保護單位。遺址主要位於梧州市區桂江東岸的中船桂江造船有限公司內，面積約5萬平方公尺。

據新華社9月30日報導，由中國錢幣學會、中國錢幣博物館、廣西梧州市政府等機構組織的《廣西梧州元豐錢監翻砂鑄錢工藝研究》課題近日在北京結題，課題組負責人、中國科學院大學副教授羅武乾及其團隊吸收前兩次考古挖掘成果，結合歷史文獻，對元豐錢監出土與收集的文物進行科技分析，從科技角度確認元豐錢監鑄錢工藝採用翻砂工藝技術。

中國著名冶金史及錢幣學家、中國錢幣博物館館長周衛榮認為，翻砂工藝的發明是中國傳統鑄造業革命性的技術突破。砂型鑄錢大大節省了成本，提高了鑄幣的效率和標準化程度。

(旺報 )

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