嘉義》拉近與選民距離 吳芳銘推創意line貼圖

吳芳銘推出line貼圖，展現他對創意的執行力。（張亦惠翻攝）

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中時
張亦惠
吳芳銘推出line貼圖，展現他對創意的執行力。（張亦惠翻攝）
吳芳銘推出line貼圖，展現他對創意的執行力。（張亦惠翻攝）

距離年底大選剩50多天，嘉縣長參選人吳芳銘為拉近與選民間的距離，特別打造趣味line貼圖《小銘的一天》，希望為嘉義縣的傳統選戰帶來創意新思維，讓選民看見其對年輕創意的執行力與態度，帶給大家耳目一新的選戰行銷。

Line是時下年輕人及長輩最常使用的社群通訊軟體，貼圖除了可節省輸入時間外，又富有趣味，很多年輕人及長輩都有使用的習慣，吳芳銘以小銘愛嘉義之《小銘的一天》為主題，製訂了16個生活常用的貼圖，要讓縣民感受到耳目一新的選戰行銷。

「專業治理 智慧未來」吳芳銘希望透過專業的行政經歷，加上對問題的認識、瞭解與解決能力，以智慧、策略及利用科技發展來解決問題，同時也針對農業、教育、長照、產業、交通和治安提升等多項政策，研擬配合科技運用的施政規劃，希望以智慧未來的概念，提升嘉義縣內各項產業及教育福利。吳芳銘說，此次推出貼圖，也想讓選民看見他對科技運用、創意的執行力。

吳芳銘表示，各陣營宣傳都已經進入白熱化的階段，在各式旗幟、看板、文宣滿天飛的當下，希望藉由Line貼圖的發表，減少不必要的污染與資源浪費，同時達到創意宣傳的效果。

(中時 )

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