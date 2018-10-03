比格雷更驚悚？萬聖節「動物的10道陰影」要你好看

台北市立動物園萬聖節10週年活動，10月2日將於教育中心推出靜態展示【動物的10道陰影】。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

Trick or Treat！剛過完中秋，緊接著小朋友喜愛的節日就是10月31日萬聖節了！這天小朋友要變裝要挨家挨戶索取糖果。台北市立動物園為了慶祝Zoolloween 10週年到來，一系列活動正熱烈地展開。本月初【動物的10道陰影】靜態展示將率先於教育中心登場，讓大家提前感受充滿野生動物fu的萬聖節氛圍，並在10月27日（六）萬聖節當天的Zoolloween創意變裝晚會「Party TEN!!!」，達到活動最高潮！

沒有買賣就沒有傷害。（台北市立動物園提供）

今年台北市立動物園萬聖節10週年活動，10月2日將於教育中心推出靜態展示【動物的10道陰影】，為遊客說明野生動物的存續危機，牠們除了面臨開發造成生存環境破碎化，也遭遇到捕獸夾、路殺等威脅，讓民眾不僅能體驗萬聖節氣氛，也能同時了解野生動物們的保育議題。

參加走秀的民眾精心打扮。（台北市立動物園提供）

Zoolloween的壓軸-創意變裝走秀晚會，將在10月27日（六）舉辦，今年主題「Party TEN!!!」創意變裝晚會，動物保育與萬聖節主題結合10週年活動，邀請民眾一同參與這盛大的party，同時不忘關心野生動物，支持野生動物的保育活動。當天邀請眾多NGO團體及企業一同參與這項盛宴，闖關完成就可以參加抽獎及糖果一把抓活動，歡迎大小朋友一起來體驗這場「Party TEN!!!」狂歡嘉年華！

秋意漸濃，台北市立動物園萬聖節的氛圍也悄悄醞釀著！（台北市立動物園提供）

Zoolloweent創意變裝晚會「Party TEN!!!」，將於10月5日(週五)上午10：00開始受理線上報名（額滿為止），想知道更多的活動資訊，請鎖定台北市立動物園網站及「Taipei Zoo台北市立動物園」粉絲專頁。

(中時電子報)

Zoolloween的壓軸-創意變裝走秀晚會，將在10月27日（六）舉辦。（台北市立動物園提供）

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