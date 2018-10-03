十鼓活化80年糖廠有巧思 23層樓高老煙囪放天燈

在煙囪放天燈！十鼓善用糖廠擁有80年歷史的煙囪，邀民眾點燃幸福天燈，即日起對外開放。（曹婷婷攝）

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在煙囪放天燈！十鼓善用糖廠擁有80年的煙囪，邀民眾點燃幸福天燈，藉由在充滿歷史的煙囪內施放天燈，讓民眾看見煙囪的美麗。（曹婷婷攝）
在煙囪放天燈！十鼓善用糖廠擁有80年的煙囪，邀民眾點燃幸福天燈，藉由在充滿歷史的煙囪內施放天燈，讓民眾看見煙囪的美麗。（曹婷婷攝）

在23層樓高的煙囪放天燈！十鼓文創進駐百年車路墘糖廠，半年前找來國際專業修護團隊活化園區地標、80歲糖廠老煙囪，思及早年煙囪因燃燒蔗渣而生生不息，構思在煙囪內放天燈，用另一種方式延續煙囪回憶，且在煙囪內放天燈也杜絕汙染，為美麗傳統找到新方向。

創建於1938年的糖廠煙囪，因高聳直入天際，二次世界大戰時，醒目的它成為美軍轟炸台南市區的定位座標，但幸運逃過轟炸，保留至今，爾後經歷921地震也屹立不搖，是目前全台最高最壯的老煙囪，因歷史悠久，頂端出口嚴重風化又遇雷擊，1991年打除毀損部分，以鋼筋混凝土重新處理。

十鼓多年來投入修復、保存，同時思考如何讓煙囪再生。半年前，與國際專業級修護團隊南天門合作，完成煙囪修護艱辛工程，同時也萌念在層層堆疊耐火磚的百年煙囪裡放天燈，使用最少燃料施放，天燈一路冉冉升上67公尺高、約23層樓的煙囪頂部，天燈飛到煙囪口即停止，待熱氣排完就緩緩落下，天燈不但能重複使用，也無汙染疑慮，還能讓遊客帶回家紀念。

2日首度正式對外開放在煙囪內放天燈，吸引情侶檔、家庭親子檔一起體驗施放，遊客直呼「看著天燈在煙囪冉冉升空，好特別。」

十鼓文創團長謝十表示，十鼓2005年12月進駐前身是車路墘製糖所的仁德糖廠，高聳煙囪不只是鼓棒象徵，更是十鼓精神地標，透過施放天燈產生的熱氣與乾燥，一方面能幫助煙囪延長壽命，再者，也能讓遊客看到煙囪內部美麗模樣，讓老煙囪搖身變成點燃希望的幸福景點，為台灣工業遺產活化帶來另一種可能。

(中時 )

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