海軍：潛艦國造殺出血路 媒體評論不符事實

2018年10月03日 09:45 中時 楊孟立

潛艦國造進入關鍵階段，媒體報導，來自直布羅陀的Gavron Limited小型代理商，得標現階段由台船負責的潛艦設計技術顧問標案，遭到外界質疑蒙上弊案陰影。海軍司令部參謀長李宗孝今天在立法院表示，潛艦國造好不容易殺出一條血路，絕對不能曝光，現在外面評論談的內容與事實有很大出入。

李宗孝表示，關於Gavron Limited得標一事，媒體跟政論節目的評論都不是事實，潛艦戰力是防衛作戰的關鍵戰力，它不僅是被動嚇阻，更可以威脅到敵人，潛艦國造的案子非常機密，這個案子執行到現在，我們殺出一條血路，絕對不能曝光，這也是為什麼在立法院每次委員在問，回答的都很保守。

李宗孝強調：「我們知道一曝光，這案子就沒有了，案子沒了，我對不起海軍跟兩千三百萬同胞，這案子根國家案權是綁在一起的。」

李宗孝指出，外面的評論談的內容與事實有很大出入，這案子包含國防部長官與層峰，都是只講進度不講內容，軍人一定要讓任務只許成功不許失敗，執行到現在都按照預期進度在走，也請立法院給予支持，我們不會浪費任何一毛的預算。

嚴德發補充說，台灣四面環海，海上戰力提昇非常重要，國艦國造是重中之重，現在終於有一些突破，都是依約依法來做，絕對沒有問題。

(中時 )