陸美軍艦南海險相撞照片曝光 學者：美軍心態自大

美國海軍照片顯示2018年9月30日星期日，美國海軍伯克級驅逐艦狄卡特號（左）與大陸052C型導彈驅逐艦蘭州號（右）之間的對峙。（翻攝自gCaptain網站）

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美國海軍照片顯示2018年9月30日星期日，美國海軍伯克級驅逐艦狄卡特號（左）與大陸052C型導彈驅逐艦蘭州號（右）之間的對峙。（翻攝自gCaptain網站）
美國海軍照片顯示2018年9月30日星期日，美國海軍伯克級驅逐艦狄卡特號（左）與大陸052C型導彈驅逐艦蘭州號（右）之間的對峙。（翻攝自gCaptain網站）

美艦與解放軍艦艇南海交鋒險些相撞，但在美軍搶先發佈新聞後，卻在非官方網站「gCaptain」洩漏相關照片，並且明白表示係來自官方管道。中華戰略學會研究員張競指出，華盛頓此種作法，顯然有失大國風範，實在不是大國開大門走大路作風，管控不當也令人憂心未來陸美關係發展趨勢。

張競指出，此等相片顯然來自空中海巡機攝影所得，但從其故意改換為單色顯示與降低解析度，顯然美軍刻意有留一手，不願讓影像情蒐能量因此曝光。

但是張競指出，美國與大陸簽有「海上意外相遇規則」(CUES: The Code of Unplanned Encounters at Sea)，顯然規矩是死的，人是活的，雙方都沒有誠意運用此機制，才會搞到險象環生。

張競認為，雙方產生此種意外，應當要互相對比錄音與航跡圖，以利相互約束檢討。但美軍率先揭露此事，再找非官方管道公佈官方照片放話，這個實在不是大國開大門走大路作風。

最後張競提醒，解放軍海軍艦艇顯然是從美艦左舷追越後向右急轉搶越艦艏，美艦應當能夠掌握共艦動向，略作戰術運動，就可將共艦搞到灰頭土臉極度狼狽。「美艦卻毫無作為，坐待共艦追越，讓本身喪失主動被迫轉向，這充分顯現心態自大，未作通聯傳送意圖與運動航向航速，所以才會讓雙方險些相撞。

張競感嘆指出，行船走馬三分險，海上服勤風險是項常態，坐視對手如此迫近，顯然在東亞水域兩次遭商船攔腰撞上是其來有自。美軍假若又要硬闖島礁保達政治姿態，艦艇執行任務又不戒慎恐懼，遲早要重演1988年2月12日美艦USS Yorktown黑海撞船事件。

(中時 )

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