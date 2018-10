陸美軍艦南海險相撞照片曝光 學者：美軍心態自大

2018年10月03日 09:55 中時 楊家鑫

美國海軍照片顯示2018年9月30日星期日,美國海軍伯克級驅逐艦狄卡特號(左)與大陸052C型導彈驅逐艦蘭州號(右)之間的對峙。(翻攝自gCaptain網站)

美艦與解放軍艦艇南海交鋒險些相撞,但在美軍搶先發佈新聞後,卻在非官方網站「gCaptain」洩漏相關照片,並且明白表示係來自官方管道。中華戰略學會研究員張競指出,華盛頓此種作法,顯然有失大國風範,實在不是大國開大門走大路作風,管控不當也令人憂心未來陸美關係發展趨勢。

張競指出,此等相片顯然來自空中海巡機攝影所得,但從其故意改換為單色顯示與降低解析度,顯然美軍刻意有留一手,不願讓影像情蒐能量因此曝光。

但是張競指出,美國與大陸簽有「海上意外相遇規則」(CUES: The Code of Unplanned Encounters at Sea),顯然規矩是死的,人是活的,雙方都沒有誠意運用此機制,才會搞到險象環生。

張競認為,雙方產生此種意外,應當要互相對比錄音與航跡圖,以利相互約束檢討。但美軍率先揭露此事,再找非官方管道公佈官方照片放話,這個實在不是大國開大門走大路作風。

最後張競提醒,解放軍海軍艦艇顯然是從美艦左舷追越後向右急轉搶越艦艏,美艦應當能夠掌握共艦動向,略作戰術運動,就可將共艦搞到灰頭土臉極度狼狽。「美艦卻毫無作為,坐待共艦追越,讓本身喪失主動被迫轉向,這充分顯現心態自大,未作通聯傳送意圖與運動航向航速,所以才會讓雙方險些相撞。

張競感嘆指出,行船走馬三分險,海上服勤風險是項常態,坐視對手如此迫近,顯然在東亞水域兩次遭商船攔腰撞上是其來有自。美軍假若又要硬闖島礁保達政治姿態,艦艇執行任務又不戒慎恐懼,遲早要重演1988年2月12日美艦USS Yorktown黑海撞船事件。

