汎德發表全新寶馬M2 Competition性能鋼砲車款

寶馬（BMW）全新M2 Competition性能鋼砲上市。圖／業者提供

友善列印
工商

寶馬（BMW）汽車總代理汎德公司，上市寶馬全新M2 Competition性能鋼砲車款，訂價385萬元，新車搭載與同品牌M3/M4相同的M TwinPower Turbo 3.0升直列六缸雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力達410匹與最大550牛頓米的扭力，從靜止加速至時速100公里僅需4.2秒，極速可達時速250公里，選用M駕駛套件最高時速可提升至280公里。同時全新M跑車化排氣系統採用新設計的消音器及兩組電控排氣閥門，讓全新M2能產生更獨特熱血的M式跑車聲浪。

同時全新M2 Competition可選配M化運動化煞車套件，複合式通風碟盤中央採用鋁合金材質，有效降低重量，並且透過結構與氣孔有效散熱，給予更強大的煞車力道及具備更好的散熱效果。

另M2 Competition具備M專屬雙前座跑車座椅，其良好的包覆性及椅背的肩部支撐，在急速過彎時仍能提供完美的側向支撐，而外觀上，以黑皮革內裝襯著對比強烈的藍色或橘色縫線，加上會自發光的M2標誌點綴。中央鞍座具備動態行車模式調整，可獨立調整引擎反應、換檔邏輯及轉向輔助力道。車色上，有獨特Hockenheim Silver及Sunset Orange兩款供選擇。

(工商 )

比格雷更驚悚？萬聖節「動物的10… 房東眼紅生意太好趕走麥當勞 月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。