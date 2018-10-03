汎德發表全新寶馬M2 Competition性能鋼砲車款

2018年10月03日 10:50 工商 陳信榮

寶馬（BMW）汽車總代理汎德公司，上市寶馬全新M2 Competition性能鋼砲車款，訂價385萬元，新車搭載與同品牌M3/M4相同的M TwinPower Turbo 3.0升直列六缸雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力達410匹與最大550牛頓米的扭力，從靜止加速至時速100公里僅需4.2秒，極速可達時速250公里，選用M駕駛套件最高時速可提升至280公里。同時全新M跑車化排氣系統採用新設計的消音器及兩組電控排氣閥門，讓全新M2能產生更獨特熱血的M式跑車聲浪。

同時全新M2 Competition可選配M化運動化煞車套件，複合式通風碟盤中央採用鋁合金材質，有效降低重量，並且透過結構與氣孔有效散熱，給予更強大的煞車力道及具備更好的散熱效果。

另M2 Competition具備M專屬雙前座跑車座椅，其良好的包覆性及椅背的肩部支撐，在急速過彎時仍能提供完美的側向支撐，而外觀上，以黑皮革內裝襯著對比強烈的藍色或橘色縫線，加上會自發光的M2標誌點綴。中央鞍座具備動態行車模式調整，可獨立調整引擎反應、換檔邏輯及轉向輔助力道。車色上，有獨特Hockenheim Silver及Sunset Orange兩款供選擇。

(工商 )