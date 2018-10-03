房東眼紅生意太好趕走麥當勞 月租40萬金店面下場淒涼

房東眼紅生意太好逼走麥當勞，卻讓自己慘賠將近700萬 (示意圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

貪小便宜乃人之本性，房東因眼紅店家生意太好，租金坐地起價因而逼走店家時有所聞，高雄澄清湖附近也發生一樣的事情，房東眼紅麥當勞生意旺，不斷漲價租金，麥當勞不想被當盤子憤而離去，最終貪心的房東自食苦果，7年來僅2店接手，且都迅速抽手，如今空有店面卻乏人問津。

根據《蘋果》報導，澄清路、大埤路口的三角窗金店面曾經是麥當勞澄清店，是高雄最早的麥當勞之一，結合庭園設計，吸引了附近大小朋友，門庭若市，到澄清湖的遊客也幾乎都會光顧，成為高雄最炙手可熱的店面之一。

麥當勞以每月25萬承租24年，到了2011年時，房東卻想上調租金，麥當勞不堪房東坐地起價，加上考量文山特區已有新店面，決定抽手離開，如今該店面房東開出月租40萬高價，但乏人問津。

附近房仲表示，自從麥當勞退租如今已過7年，中間只有2家業者接手，但也都因高昂租金迅速抽手，一間半年就離開，第二間撐了2年半後也宣告熄燈，「店面養蚊子的時間比業者承租時間還要長」。

房仲表示，用店面坪數263坪換算，等於每坪租金1500元的高價，加上澄清湖已經從風景區慢慢轉為地區型的休憩場所，遊客減少許多，不夠集市，「無法想像有企業會付出這麼大代價來承租做生意」。

房東坐地起價，租金從每月25萬漲到40萬，造成沒有業者想租，大部分時間都是閒置狀態，也讓房東損失了將近700萬元，平均1年快要100萬，或許也是當初沒料想到的。

(中時電子報)

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