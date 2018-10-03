高雄》回顧韓國瑜辭職離開北農影片 網友看了鼻酸

2018年10月03日 09:57 中時電子報 邱文秀

The Hermit Journal Episode 71（韓國瑜合集29／讓各位見識什麼叫成功的領袖：北農畢業典禮PartII

韓國瑜前往旗山區力挺蕉農，拿出20萬元現金採購香蕉捐送弱勢。(資料照/林雅惠攝)

高雄市長選情白熱化，外界預測高雄可能變天。PTT政黑版有網友貼出當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜離開北農多位員工歡送的影片，有人不捨抹淚，一路送到韓國瑜坐車離開還在揮手。網友說現在看這部影片鼻頭酸酸的。韓國瑜昨日上政論節目提到在北農的時光，也提到自己很用感情去經營，卻被民進黨傾巢而出弄到狼狽下台，很難以接受。

PTT政黑版有網友貼出當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜離開北農多位員工歡送的影片，有人不捨抹淚，韓國瑜和大家一一擁抱，許多人一路送到韓國瑜坐車離開還在揮手。

網友說「X，那時候看沒啥感覺，覺得韓雖然眼睛一亮但成不了氣候，結果現在看鼻頭酸酸的 」，「讓大家回味一下故事的起頭，韓真的有古代梟雄的味道....廠公想噓請便。1124滅東廠就對了...」。網友留言「35秒後部屬哭成這樣，多少長官能做到...」

韓國瑜昨日上《新聞深喉嚨》說，他被王世堅質詢的影片聽說網路上快上千萬人去看了，聽說還變成口才訓連班、推銷員的教材，完全沒有想像到。對台灣民主政治來說將來也許會是一課。

主持人平秀琳問，2017年1月11日向董事會請辭北農總經理，如今是北農董事長請辭，總經理沒請辭。那個時間點有覺得柯市長不挺只好辭職嗎?

韓國瑜說，那個時間點是已經做不下去了，因為民進黨傾巢而出，台北市議會他們又占多數，我再做下去對不起我的六百個員工跟農民。他說「真的!一個公司這樣天天被批判、被攻擊，搞得雞犬不寧，我變成周處除三害最後一害周處本人了。」

韓國瑜表示，本來我想要讓北農公司帶的非常好，結果我造成北農這麼多無謂的戰役砲火，我對不起公司跟董事會，最後只能辭職了。「周處除三害最後一害，自己了結自己，風蕭蕭兮易水寒，老子只能不幹了。」

「真的是很多無奈」韓國瑜說，因為我覺得我對台北農產公司很有感情，我剛去的時候這麼困難的情形下，公司1100個員工裁員500個，每一個員工薪水扣10%，只剩下600個員工，第一年開源節流就加發4200萬(獎金)，第二年加發5500萬，第三年加發7000萬，第四年加發8400萬，拍賣員讀大學還補助學費50%，每一個月讀一本好書。

韓國瑜感慨，我是很用感情的，最後弄得這麼狼狽下台，所以對我來講我很難以接受，因為我認為我很認真。最起碼我自己任內，我覺得我對得起農民，對得起員工，對得起承銷人，我自己認為我對得起，因為真的很用心在做。

他表示，但是因為政治的問題，忠臣跟奸臣已經分不清楚了，一個實幹的真的認真在幹的，跟一個鬼混的也分不清楚了。現在只要政治正確，同黨，做什麼錯事都可以被原諒。不同黨，做的再好，都把你打到十八層地獄。

(中時電子報)