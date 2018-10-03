新興國中小小照服員　日照中心秀功夫逗樂爺奶

新興國中中國功夫社10名學生日前走進日照中心，大秀中國功夫給長輩欣賞，陪伴長者活動筋骨。(曹婷婷攝)

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新興國中中國功夫社10名學生走進日間照顧中心，大秀中國功夫給長輩欣賞，陪伴長者活動筋骨

讓孩子從生活中學習關心長輩。新興國中中國功夫社10名學生日前在陳美怡主任帶領下，走進悠然綠園日間照顧中心，大秀中國功夫給長輩欣賞，陪伴長者活動筋骨，蘇恭弘校長說，新興國中培育一批社區的小小照服員，未來，會將服務的觸角更向外延伸。

策畫這項活動的林秀璁組長表示，為了喚醒各界對於親情、孝道及敬老尊賢家庭倫理之重視，安排學生走進日照中心，表演中國功夫給長輩們觀賞，並由學生與長輩一對一的操練，讓學生瞭解自己與長輩的世代差異，協助長輩完成動作分解和組合，達到祖孫一起運動健身、跨世代融合的目的，也希望藉由表演中國功夫，增加與長輩的互動。

郭純禎同學說，一開始很緊張，但是和長輩互動很好玩，能讓長輩展露笑顏，挺有成就感；洪銀香同學也說，看見長輩本來都坐在椅子上，到願意站起來動一動，覺得很開心，希望有機會再表演給其他的長輩或團體欣賞。

陳美怡說，最令人感動的是，參與活動的阿公阿嬤在同學的帶領之下，打起拳來不僅動作標準且氣勢十足，使人大為讚嘆，而且長輩們為了謝謝同學的精彩演出，自告奮勇唱歌答謝同學，現場宛如一場演唱會，老少同樂非常難得。

蘇恭弘指出，新興國中以品格教育，服務他人為核心理念，學生平常不僅主動在社區進行環境整理、協助登革熱防疫工作外，目前也培育一批社區的小小照服員，未來會將服務的觸角更向外延伸。

(中時 )

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