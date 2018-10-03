社區造鎮生活機能佳 中市大基地建案買氣旺

2018年10月03日 10:17 中時 盧金足

「遠雄之星6」公設多元性與豐富，吸引許多自住客搶進。（盧金足攝）

「洲際W」以全齡化為主軸規劃公設，讓住戶享受五星級設備。（盧金足攝）

永福地產「洲際W」基地廣大，打造媲美豪宅等級的獨棟會館公設，吸引科技新貴及自住家庭客。（盧金足攝）

土地寸土寸金，台中市建商大手筆推出3000到上萬坪的首購案，大基地可塑性高，公設空間規畫運用多元豐富，「遠雄之星6」、「總太2020」、「洲際W」、「君大院」等建案，成為吸引首購首換族的賣點。

遠雄建設位於清水區「三井Outlet Park」、「清水國民運動中心」旁的建案，總面積逾1.5萬坪土地的「遠雄之星」造鎮計畫案，進場至今已熱銷千戶家庭。

潛銷系列產品「遠雄之星6」占地超過3000坪，以美式高機能社區規劃，全棟四面臨路退縮，外環人行道、街角廣場等公共空間皆有主題地景藝術、植栽景觀以及燈光、鋪面設計。

此外，公設包含中庭地景、溫水游泳池、三溫暖、全齡健身房、親子夢想館、KTV、視聽室、桌球室等多項全齡化設施，未來結合社區一樓店面的招商機能，將享有宛如小鎮的日常生活機能。

北屯為房產首購交易熱區，台74快速道路開通使聯外交通更為方便，年度大案「總太2020」基地面積達1.2萬坪，吸引年輕首購族。

以綠意、休憩、樂活為軸心規劃公設，親子互動區，樂活休憩包含桌羽球對戰區、健身瑜珈教室、泳池、池畔小吧、自助洗衣房、寵物清洗室等，社區內公設收入均做為社區營運基金，達到開源、永續經營的理念。

業者規畫連鎖賣場、診所進駐社區，讓住戶於社區內能滿足食衣住行育樂等生活機能，「總太2020」攜手歐雅系統設計傢具，設計團隊直接進駐接待中心，額外提供住戶室內設計、空間規劃服務。

坐擁未來百貨商場影城首排的永福地產「洲際W」，基地緊鄰2000坪雙公園，推出媲美豪宅等級的全齡實用公設，使用五星級的公設，享有獨棟會館、用餐空間、半戶外式泳池、SPA烤箱、室內外親子遊樂區、多功能健身房、瑜珈教室、包廂式KTV電影院等優質設施。

往來中彰投交通樞紐的大里，因大康橋計畫、軟體園區等利多發酵，區域房市更加活絡，位於大里文教區內擁2200坪大基地的聚合發「君大院」，主推由七期豪宅團隊打造實用公共設施，包括露天度假風格泳池、多功能廚藝室、輕食吧檯、安親中心、健身工房，打造鬧區中稀有的全齡化度假宅，受換屋家庭客群青睞。

(中時 )