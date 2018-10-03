台灣列車回娘家！泰國守車功成身退重返台北機廠

於邦實運回前，泰鐵協助部分零件換裝。（文化部提供）

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中時電子報
林宜靜／整理報導

鐵道迷照過來！具有歷史意義的列車即將在台北機廠展出！泰國守車（編號BV.15092）從泰國經貨櫃輪船載，於今（3）日凌晨運抵達台灣基隆港，並將於運送廠商完成通關後進駐台北機廠。文化部長鄭麗君表示，泰國守車不僅反映台灣鐵道工業發展、時代經濟交流，也體現台北機廠自力造車的技術，歷經多年在「異鄉打拚」，守車終於重回原製造地―台北機廠，不僅充實國家鐵道博物館的重要文物典藏，更為國家鐵道文化資產再拼上一塊重要的拼圖。

守車置放於船艙蓋板內。（文化部提供）

1964年出售泰國的100輛守車，是台灣鐵路車輛外銷先鋒。當時在駐泰大使館協助下，完成交通部台灣鐵路管理局承製車輛首次售泰。守車服役半世紀後，在文化部駐泰國代表處文化組與泰國鐵路局共同協助下，終尋得編號BV.15092守車1輛，並於今天凌晨到基隆港通關後，將儘速運返台北機廠。

鄭麗君表示，泰國守車BV.15092將正式加入台北機廠國家鐵道博物館典藏之列，與園區中的4輛藍寶寶（柴油客車DR2102、2203、2303、2404）、英國貴婦（自強號EMU100型）、583系日本寢台電車、柴電機車（S200、S400型）、代用行李車（25C10000型）、平車等共同對外展示。

守車的運回，背後有9個月的協商及一大群人的努力合作。（文化部提供）

鄭麗君強調，籌備建置中的台北機廠除展示珍貴車輛外，還著重台灣鐵道文化典藏與維修技術研究、鐵道文化體驗教育推廣，期能藉由串連分散各地之鐵道據點，從「單點」拓展為「線」而「面」，保存台灣各類鐵道珍貴的文化資產，也作為下一代鐵道文化教育基地，再現台灣這片土地和人民的歷史記憶。

對於鐵道迷或對台灣鐵路歷史有研究的人而言，這批泰國守車至今仍是台灣鐵路光輝的驕傲。2017年12月在文化部駐泰國代表處文化組與泰國鐵路局共同協助下，終尋得編號BV.15092守車1輛，暫置於曼谷的邦實車站附近 （Bang Sue Railway Station），並經過9個多月的交涉、購買計畫研擬及相關細節協商等程序，終自今年9月下旬，自曼谷啟動現地補充替換零件、膠膜保護包裝、吊裝，並由我國船籍名為KUO CHIA（國家）號海運回台，榮耀功成，重返台北機廠。

文化部表示，台北機廠鐵道博物館園區目前每星期三、六定時開放參觀導覽，歡迎民眾上網預約，一同感受鐵道工業遺產與火車的迷人風采！

(中時電子報)

台北機廠鐵道博物館園區
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