懇談不算受訪？蔡清祥：扁不知道在場有記者

2018年10月03日 10:35 中時 周毓翔

前總統陳水扁接受日本產經新聞訪問，引發質疑其保外就醫資格。國民黨立委吳志揚今天在立院質詢法務部長蔡清祥，陳水扁這樣有沒有違反「四不原則」，蔡清祥表示，就他所知，陳水扁不是單獨接受媒體專訪，陳水扁當時不知道在場有媒體。吳志揚痛批法務部都在睜眼說瞎話。

吳志揚指出，前法務部長邱太三多次在司法法制委員會指責陳水扁頻踩保外就醫紅線的事，採取了相對強硬，且比較依法辦事的態度，「為當政者所不容」，所以被換掉，他問蔡清祥是不是「挺扁部長」？蔡清祥回答，「我是挺法律的。」

吳志揚接著說，周一法務部常次張斗輝說他不清楚什麼叫阿扁保外就醫的「四不原則」，「你給翻譯翻譯，什麼叫做四不原則？」蔡清祥表示，就是不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪。

吳志揚接著再問，那麼陳水扁接受日本產經新聞訪問，寫成新聞刊在報紙上，一次不就踩了不談政治、不接受媒體採訪嗎？「你再翻譯翻譯」，蔡清祥表示就他所了解，在場還有許多不是記者的人，扁稱自己不知道在場有記者；吳志揚反問，那麼我們這些立委在外面受訪，旁邊有駐衛警，有不是記者的人在附近，這都叫「不接受媒體專訪嗎？睜眼說瞎話，瞎掰到這種程度！」

蔡清祥解釋，是看事情的角度不同，有很多人在場，不是唯一的媒體來採訪他，我們要求的是不接受媒體採訪，只是因為有媒體在座談會上聽到他說了什麼然後做了報導；吳志揚又質疑，那為何他還可以開座談會？他是保外就醫的身份，甚至連四不原則本身都已經是替阿扁開的後門了，真正的保外就醫應該是不得從事與就醫無關的活動才對；蔡清祥強調，「不是開後門，是更明確。」

(中時 )