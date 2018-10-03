元宵提燈存廢i-Voting 北市觀傳局祭出大獎

北市府舉辦i-Voting，讓市民朋友投票決定元宵提燈存廢問題。（吳堂靖攝）

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北市府發放元宵提燈行之有年，存廢引發兩派民眾論戰。（吳堂靖攝）

北市府每年都會發放元宵小提燈慶祝，但有民眾認為節慶完後即丟棄，除了提燈本體，內附的燈泡、電池都會造成環境汙染，發起「請不要發送免費燈籠」i-Voting提案，北市府自10月1日起至10月14日辦理i-Voting，凡投票後即有機會抽中Apple Watch及 IPad等大獎，歡迎民眾踴躍表達意見。

北市觀傳局長陳思宇表示，提燈存廢議題是北市辦理i-Voting以來，首件由民眾提案並進行投票的案件，觀傳局秉持資訊公開理念，特別製作「黑啤與白米-燈鋒對決」宣傳影片，透過提供更多相關資訊，落實民參與，投票活動已於1日開跑，歡迎民眾踴躍參與。

陳思宇指出，截至目前為止已有5200張投票，正方立場為提燈保存傳統文化、反方立場使用一次就被丟棄很浪費，近年來配合環保政策，提燈製作採用環保材質，去年燈節市府共製作20萬盞小提燈，今年也減半發放，無論最後結果如何，皆尊重市民朋友的決定。

觀傳局表示，活動自10月1日起至10月14日17時止，投票人資格為國小一年級(含)以上設籍北市市民(2012年9月1日以前出生)，投票人以身分證字號驗證，民眾於北市公民參與網i-Voting網站（網址：https://ivoting.taipei）完成投票後，即有機會抽中Apple Watch及IPad 等，得獎名單公布於「 Humans of Taipei我是台北人」FB粉絲專頁。

(中時 )

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