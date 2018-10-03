反空汙公投藍綠齊罵 陳英鈐：「我是豬頭」

2018年10月03日 10:27 中時電子報 劉宗龍 李俊毅/綜合報導、中時

中選會主委陳英鈐今上資深媒體人周玉蔻廣播節目訪談，對於談國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜的反空汙公投案，藍委批你們是民進黨打手、綠委又罵你們為何要屈服國民黨暴力？周玉蔻稱：你這樣裡外不是人，陳英鈐自我調侃：「對啦。我是豬頭」。

陳英鈐10月3日接受【蔻蔻早餐】主持人周玉蔻訪問，周玉蔻問目前能趕上年底大選公投案的有幾個？陳英鈐回：目前37個公投案有過28萬份1745份連署門檻，能趕年底選舉的僅10案，包括前總統馬英九妨害司法公投案，雖仍聯署中，但有可能單獨辦理，若連署份數夠，「馬英九案一定要辦」。

陳還暢談台中反空汙公投案相關問題，他表示，以核養綠公投一案，黃士修絕食份數已經夠了，但是公投法規定要綁11月24九合一選舉公投，只至8月底截止，這兩個多月是戶政機關查證期。已提早發公文通知所有領銜人，包含黃士修和盧秀燕，陳英鈐稱：美國也有很多死人聯署。但沒這麼多，周玉蔻問及中選會有多少人手？陳回中選會本身僅60人，點完本身會給點收收據，正本放在各戶政機關查對，影本放在中華郵政倉庫。

對於近期陳英鈐在事前稱偽造有六成？他僅回：第一案的反空汙案子，因有些戶政所反映有六成造假，但實際狀況他也不清楚，周玉蔻：你這樣講不公平，你講太快不合適。陳英鈐回，就這點而言，他願道歉，他也強調，中選會沒有刁難，盧秀燕送來的49萬6664張，中選會點收的收據是48萬8125張，但仍需以戶政機關查證為準，今天是盧秀燕法他們送來的造冊不清楚，中選會點收和盧聲稱的份數不同。

周玉蔻問，造冊不清楚對於合不合法的公投案在法律上有沒有規定？陳英鈐指出，依公投法第12條、第13規定，領銜人送來的連署書要分縣、市、鄉、鎮、市、區造冊，並再次強調，今天是他們(盧秀燕)造冊不清楚。

周玉蔻問及，死亡連署、偽造文書比例這麼高，你們是在甚麼壓力通過？你們有違法嗎？陳回，他認為目前公投法規定不好，送來的連署有很高比例的偽造簽名、寫錯姓名、寫錯戶籍地址的，比例高達三成七。對此，藍委痛批中選會是民進黨打手，綠委又罵你們為何要屈服國民黨暴力？周玉蔻稱：你這樣裡外不是人，陳英鈐自我調侃回，對啦！我是豬頭，並解釋，戶所查證完成後達到公投門檻就應該讓他過，我們沒有投票，我們是合議制，周玉蔻再問：「你們會通過是因為這幾天國民黨的抗議的關係嗎？」陳則回，沒有。

周問，10項公投案中，國民黨還有兩案 「郝龍斌反核食、林德福反深澳電廠」，周玉蔻再追問有沒有死人連署？陳回稱「這兩案第一階段比例就很高」，周：你這樣禁的起檢驗嗎？陳回，當然經得起檢驗，這是全國戶政人員在查的，是要嚴格遵守職責，周問，當時誰找你當中選會主委的？陳：林全院長，但現在的賴院長不熟。1萬多份死人連署，新北查出來也很高，查出來有2.38%是死人連署。

周問：國民黨罵中選會是打手，你覺得公平嗎？陳回，當然不公平，因為審查是全國戶政機關在審查，他要為全國戶政人員抱屈。更指出台北市死亡連署最高的是在大安區，達到9.1%，大部分死人連署是在2008年後死亡的。

周玉蔻再問，這11849份死亡連署全部都是在簽名之前就死的？那幫她簽名的就是偽造文書？，陳回應他非常確定，是在簽名之前就死的，有的還死了8、10年。全國各地都有死人連署，中選會不排除將送高檢署徹查。

(中時電子報)