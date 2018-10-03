高巿前建管處副處長李政賢 貪汙一審判6年8月

2018年10月03日 10:32 中時 曹明正

高市府工務局建管處前副處長李政賢3年前遭查獲貪汙，涉嫌護航建商、跑照業者，住處被搜出百萬現金，甚至房間堆滿洋酒等，高雄地院3日宣判，依違反貪汙治罪條例、公務員登載不實等罪，合併判徒刑6年8月，可上訴。

同案被告建管處吳姓工程員因公務員登載不實判1年2月。因行使業務登載不實，國硯建案杜姓負責人判8月、楊姓跑照業者7月、黃姓工程公司專案負責人4月、郭姓監造建築師6月。建築事務所楊姓員工因交付賄賂罪則判1年。

高雄豪宅國硯建案因趕工不及，為於2013年9月取得使照，本來依法應在各廚房施作防火隔間及防火門，卻只施作未達法規要求的防火隔間應付，並由建築師出具不實的竣工檢查報告及竣工圖等，由跑照業者向建管處申請使照。

建管處吳姓工程員、副處長李政賢明知建案施作有違法令，李政賢卻指示「依照慣例，現場如果沒有使用燃氣設備，廚房就不用有防火隔間」等，後由吳員在使照審查表上放水，經李政賢核章，讓建案於2013年9月取得使照。

全案在2015年初爆發時，廉政署南調組另還查獲有別的建築師事務所楊姓員工為求申請執照順利，曾於2014年1、8月間，假藉農曆過年、中秋節送禮，實為打點、行賄，到李政賢住處各交付面額2萬元的郵政禮券給李妻。

對於判決結果，工務局回應，已針對各類建築執照審查訂定標準作業程序，並就行政與技術分立、提升發照透明化、加強教育訓練和落實輪調制度等面向積極推動，如有違法違紀，秉持勿枉勿縱，對不肖同仁絕不寬貸。

(中時 )