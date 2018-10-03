中嘉與東森旅遊合作製播「花樣巴士」旅遊實境節目

2018年10月03日 10:36 工商 林淑惠

近年來亞洲銀髮旅遊實境節目風潮興起，大陸、韓國許多以高齡長者為主角的實境節目引發熱烈迴響，中嘉宣布，將與東森旅遊和台灣高齡化政策暨產業發展協會（高發會）合作，製播全台首部以明星潛力素人長輩為主角的「花漾巴士」旅遊實境節目。

中嘉執行長張漢瑋表示，中嘉製作「花漾巴士」節目，持續對台灣橘世代生活的關注，也呼應文化部與NCC鼓勵業者積極投入影音內容產製，以提振本國文化的政策目標。

中嘉資深副總經理趙培培進一步指出，中嘉長期投入內容產製，旗下有線電視今年入圍文化部金視獎18個獎項，並拿下多元關懷節目獎、地方文史節目獎等7個獎項，證明中嘉的節目製作團隊有能力且用心的在製作關懷在地人事物的優質節目。

「花漾巴士」主要介紹台灣優質樂齡旅遊行程，希望透過該節目，讓電視機前的長輩走出戶外，開創人生的「第二春」。中嘉強調，未來也希望有更多夥伴共同發揮創意，製作更多元且具市場性的作品，吸引大眾目光，讓用戶能有多樣化的節目內容可以選擇。

中嘉、東森旅遊與高發會也特別舉辦以熟齡族為主角的『花漾玩咖』選秀，入圍花漾玩咖決選的樂齡長輩，每位都有明星特質，有退休的CEO、馬拉松跑者、作家、街頭藝人等，他們對於自己的人生下半場都有非常花漾的想法且不吝惜展現。

「花漾巴士」將在中嘉旗下有線電視CH4地方頻道及bbTV的「銀髮樂活」專區播出，每集由不同的花漾玩咖們領軍，帶著其他熟齡朋友一起體驗全方位的樂活旅遊，從樂齡族的觀點分享，並在遊戲互動中「情」「景」交融，以人生閱歷為底樣，在相同的景致中展現不同的風情，率先感受酷老世界的精采生活。

台灣65歲以上老年人口今年3月底已突破總人口占比14%，台灣正式邁入「高齡社會」，每7個人中就有1個是老年人。中嘉表示，已成立銀髮樂活專區、遠距健康照護服務，未來將持續以策略結盟的方式，推出更多友善服務。

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