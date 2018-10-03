嘉義》前檢察官遭爆滲透 嘉義地檢否認被蕭家班滲透

嘉義市農會總幹事黃騰輝（右）日前陪同市長參選人蕭淑麗開記者會。（廖素慧攝）

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嘉義地檢署前檢察官曹合一本月1日已離職，今天某周刊爆料他離職前密會蕭家班系統的嘉義市農會總幹事黃騰輝，並影射蕭家班已滲透檢調；檢方否認被滲透；黃騰輝則說，當天剛與曹合一從墾丁騎車返嘉，約在他家裡泡茶聊天。

曹合一於司訓所39期結業後即分發至嘉義地檢署服務至今18年，檢方證實，他於10月1日離職生效。曹合一辭職前已籌備開設律師事務所，他曾說，當檢察官10多年，想轉換不同職場，嘗試不同職涯經驗，並找了數個地點，最後決定在嘉義市農會吳鳳北路上的農會分部大樓7樓開業。

某周刊拍攝到曹合一與現職嘉義市刑大科偵隊長邱國揚於9月28日到黃騰輝住處，疑與黃密會，黃騰輝被視為是蕭家班的大樁腳，周刊因此影射檢調單位疑已被蕭家班滲透，時值年底選舉白熱化之際，蕭家班動向備受矚目。

嘉檢發言人蔡英俊表示，檢察系統沒有被滲透，也不可能被滲透，曹先生已離職，其私人事情，檢方不便置評。

黃騰輝說，認識曹合一後變成一起騎車、跑步的朋友，9月28日當天他與曹剛從墾丁騎車回來，相約晚上到他家泡茶聊沿途的趣事，曹已申請租用農會分部當律所辦公室，依農會租金標準收費月租約2.5萬元，但尚未簽約，也還沒進駐。

邱國揚說，與曹合一是多年朋友，當天下班後曹約他去黃的住處，約1小時多即離開，單純是友人泡茶聊天。曹合一未接電話。

(中時 )

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