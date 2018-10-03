葛特曼指柯P「liar」徐巧芯：連柯黑朋友都覺得沒說服力

2018年10月03日 10:41 中時 張立勳

《屠殺》作者葛特曼來台舉辦國際記者會，國民黨台北市松山、信義區市議員參選人徐巧芯3日在臉書發文指出，找葛特曼講了一堆含糊、沒重點的內容，只不過部分綠營名嘴和獨派對柯文哲恨意的展現，拿陳年舊案出來打，又沒有新證據，擺明是沒料可爆才會出此下策。徐巧芯說，連她的柯黑朋友都覺得很沒說服力，呼籲柯文哲對葛特曼提告。

徐巧芯說，這已經是本次選舉第2次用這種方式影響選戰，上一次是民進黨狂打新北市長參選人侯友宜的「大群館」案，最後搞到學生沒地方住，只好草草收場，民進黨新北市長參選人蘇貞昌的民調也更加一蹶不振，這一次又出老招，重提舊案，恐怕結果不會差太多。

她強調，監督台北市長柯文哲當然很重要，但經過葛特曼的記者會後，也沒聽到什麼實質證據，對柯文哲的採訪甚至沒有錄影可以做為佐證。國民黨台北市長參選人丁守中陣營這次說「沒有明確事證前，不會落井下石、趁火打劫」就是正確的態度，選市長，應該像高雄市長參選人韓國瑜那樣，把自己最好的地方表現出來。「至於那些抹黑的人，我們不需要跟他同一個格調，打出自己的專業和品牌才能贏得民心」。

最後，徐巧芯還在文末說，連她的柯黑朋友都覺得很沒說服力，呼籲柯文哲對葛特曼提告。

(中時 )