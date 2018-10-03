葛特曼指柯P「liar」徐巧芯：連柯黑朋友都覺得沒說服力

台北市議員參選人徐巧芯質疑綠營拿陳年舊案出來打，又沒有新證據，擺明是沒料可爆才出此下策。（翻攝自徐巧芯臉書）

友善列印
中時

《屠殺》作者葛特曼來台舉辦國際記者會，國民黨台北市松山、信義區市議員參選人徐巧芯3日在臉書發文指出，找葛特曼講了一堆含糊、沒重點的內容，只不過部分綠營名嘴和獨派對柯文哲恨意的展現，拿陳年舊案出來打，又沒有新證據，擺明是沒料可爆才會出此下策。徐巧芯說，連她的柯黑朋友都覺得很沒說服力，呼籲柯文哲對葛特曼提告。

徐巧芯說，這已經是本次選舉第2次用這種方式影響選戰，上一次是民進黨狂打新北市長參選人侯友宜的「大群館」案，最後搞到學生沒地方住，只好草草收場，民進黨新北市長參選人蘇貞昌的民調也更加一蹶不振，這一次又出老招，重提舊案，恐怕結果不會差太多。

她強調，監督台北市長柯文哲當然很重要，但經過葛特曼的記者會後，也沒聽到什麼實質證據，對柯文哲的採訪甚至沒有錄影可以做為佐證。國民黨台北市長參選人丁守中陣營這次說「沒有明確事證前，不會落井下石、趁火打劫」就是正確的態度，選市長，應該像高雄市長參選人韓國瑜那樣，把自己最好的地方表現出來。「至於那些抹黑的人，我們不需要跟他同一個格調，打出自己的專業和品牌才能贏得民心」。

最後，徐巧芯還在文末說，連她的柯黑朋友都覺得很沒說服力，呼籲柯文哲對葛特曼提告。

(中時 )

嘉義》前檢察官遭爆滲透 嘉義地… 蔡英文宣布 台積電創辦人張忠謀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。