審議公投裡外不是人 陳英鈐自嘲「我是豬頭」

2018年10月03日 10:49 中時 楊佳穎 、 劉宗龍

中選會2日召開委員會議，確定國民黨立委盧秀燕所提「反空汙」公投案成案，但將針對「死亡連署」等偽造情事啟動刑事告發。對於近期遭藍綠夾擊、似乎裡外不是人？中選會主委陳英鈐今日上午接受廣播專訪時苦笑稱「是啊！我是豬頭」但這沒辦法，就像比賽很激烈時，需看看兩方是否遵守遊戲規則。

陳英鈐形容，這就像「踢足球」，大家競爭很激烈，快進球時，裁判突然舉紅牌說你違規、架拐子，很多人就會開始罵裁判亂判、是不是愛國裁判之類的，這種爭議一直都有。他也說，自己「歡喜做，甘願受」，來了就是要做，當初知道有政治敏感性、很艱難，如今的檢驗及考驗有點超乎想像。

對於「反空污」公投有一萬多個死亡連署最後仍成案，陳英鈐也解釋，委員會議是合議制、沒有投票，由於自己當時還要回立法院備詢，尚未做成決議就先行離開；而會中確實有委員反對此案通過，因為違法太明顯、數量太多，但最後沒辦法，多數委員仍認為應依照《公投法》，戶所查對完成後達到法定門檻28萬1745份，形式上已達到規定，「所以多數委員認為應該讓他過。」

至於遭指受迫國民黨壓力，陳英鈐直言「沒有」，也沒受到民進黨指示不予通過。他接著說，自己是開朗的人、問心無愧，而在這個職位上，當然接受大家的批評指教，但中選會是委員會制，昨天討論很久，這是多數意見。

談到在立法院備詢哽咽，陳英鈐說，身為首長不應哭泣，昨天可能比較累一點，但睡一覺起來覺得「無欲則剛」，反正該怎麼辦就怎麼辦、依法行政；比賽時兩隊都可能質疑裁判不公，但中選會要嚴格遵守遊戲規則，才禁得起考驗。

陳英鈐還提到，自己是由前行政院長林全提名，但現任行政院長賴清德也給予肯定、要求一定要依法行政；另外，目前委員會11名委員中，有5位是前行政院長毛治國提名、國民黨在立法院多數時通過的，6位則是林全提名，去年11月才上任。

至於將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發，陳英鈐也稱，有信心這次提告不會像過去一樣完全不起訴，中選會會提供足夠證據。他還呼籲，若有偽造情事者「自首是最好，對民主有貢獻」，甚至可以免除其刑或緩起訴。

(中時 )