上千面螢光黃綠色交通指示牌 迎接遊客看花博

花博接駁站交通指示牌，讓民眾前往花博各園區更加順暢。（陳世宗翻攝）

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台中市交通局設計上千面螢光黃綠色交通指示牌，迎接遊客看花博讓交通更順暢！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會即將於今年11月3日盛大開幕，預計將吸引800萬以上觀光人潮，為避免造成交通壅塞及在地民眾進出不便，台中市政府交通局製作1200多面交通指示牌；包含國道與平面道路、接駁站、停車場，以及高鐵、台鐵車站行人導引標誌等，搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，夜間也能清楚識別，讓民眾前往花博各園區更加順暢。

交通局指出，台中花博將在豐原、后里及外埔3大園區同步登場。考量台中幅員廣大，前往園區交通狀況較為複雜，為指引民眾，交通局規劃道路導引路徑(國道及平面)、接駁站、停車場、高鐵台鐵車站內行人等四大類導引標誌，共1200多面，以螢光黃綠底色反光貼紙加強提醒效果，導引民眾順利抵達各展區周邊停車場，或搭乘台鐵、花博免費接駁專車前往各花博園區，標誌目前陸續施設中，預計10月底前完成。

交通局長王義川說，花博交通指示牌面設計原則就是「語意簡潔、清楚識別、分流導引」，在高速公路、市區主要道路選擇適當地點設置，並搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，就算在夜間也能清楚識別。

花博展期長達6個月，為降低對當地民眾的交通衝擊，市府會加強重要路口與主要幹道指示的明確性，有效導引遊客車潮。管制計畫也會力求完善並持續檢視修正，讓活動圓滿舉行。

王義川鼓勵民眾多利用火車、花博免費接駁專車、公車等大眾交通工具前往花博園區，不但響應環保、減少空汙，也可避免塞車。

(中時 )

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