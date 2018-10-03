谷風隧道抽坍搶通 蘇花改通車期程不變

蘇花改蘇澳至東澳段已在今年2月通車，位於南澳、和平段的谷風隧道抽坍搶通後，預計2020年春節前全線通車。（蘇花改工程處提供）

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蘇花公路改善工程南澳、和平段的谷風隧道，去年10月發生嚴重抽坍，多達1萬立方公尺的土石崩落，造成工程受阻，蘇花改工程處今天（3日）表示，已完成抽坍搶修工程，蘇花改通車期程不變，預計2020年春節前全線通車。

蘇花改工程處表示，蘇花改谷風隧道南下里程12公里處，去年10月20、21日發生大範圍抽坍，湧進大量地下水，崩落土石方達1萬立方公尺，造成1部鑽堡及挖土機掩埋，所幸施工人員及時撤離。

被稱作蘇花改「史上最大抽坍」事件發生後，工程處邀集專家學者，檢討原因並研擬對策，今年9月30日達成南北2側貫通，10月1日正式完成搶修工程。

蘇花改工程處工程科科長項授青表示，谷風隧道在南澳、和平段，地理位置上谷風隧道在宜蘭縣境內，谷風隧道抽坍的規模、還有土石量，加上地質、水土等問題，搶修有其複雜性與難度。

項授青指出，如東澳隧道也曾發生抽坍，當時土石多達3000立方，就花了2個多月搶通，谷風隧道是1萬立方，抽坍範圍長度100公尺，規模上遠高於東澳隧道的抽坍。

他表示，山裡面的地下水經擾動後，會從裂隙中流出，因此搶通首先要導水，並採管冪工法，在隧道上方打入數十支鋼管、灌水泥漿，形成薄殼保護隧道，雖然隧道在山裡面，外界看不到裡面的工程狀況，但其實搶通過程備極艱辛與困難。

蘇花改工程處表示，經評估谷風隧道的抽坍修復計畫，未影響2020年春節前通車期程，工程處將朝此通車目標向前邁進。

(中時 )

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