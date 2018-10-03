張忠謀出席APEC 蔡英文交付2大任務

總統蔡英文宣布由台積電創辦人張忠謀，代表出席APEC領袖會議。（翻攝自蔡英文臉書）

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總統蔡英文舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀，擔任APEC領袖代表，11月出席在巴布亞紐幾內亞舉辦的APEC經濟領袖會議。蔡英文提出兩大任務交付給張忠謀，包括：與國際友人交流、宣傳台灣數位實力。

蔡英文表示，台灣是APEC的完整成員，我們一向積極參與這個亞太區域，最重要的經濟論壇，並且把握這個對話機會，和各國領袖交換意見，共同促進國際經濟的發展以及合作。今年的APEC主題，是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。而現階段，最能切合本次會議主題，並代表國家參加APEC的不二人選，就是張忠謀領袖代表。

選擇張忠謀擔任領袖代表有3大原因，蔡英文指出：第一，張忠謀在國際產業界具有崇高地位，所以他非常適合代表國家，和各國領袖在國際經濟層面上，展開對話以及交流。第二，多年以來，張忠謀對台灣科技產業及數位發展的卓越貢獻。因此，由他來代表國家，和世界領袖在數位經濟議題上交換意見，將是最適合的人選。

第三，則是張忠謀領袖代表，在整個台灣社會，無論政府、民間或者是企業，都有廣泛的代表性。張忠謀是台灣地共識，請他出馬，各界都會高度認同。

蔡英文交付2大任務給APEC代表團。第一：就是請張忠謀及代表團，透過和各國代表的建設性對話，充分掌握經濟局勢，並且發掘合作機會。不可否認的，國際經濟情勢正在快速轉變的階段，我們看到的，不僅有大國之間的貿易摩擦，還有經濟發展模式在進入數位時代之後，出現的重大變化。

因此，台灣要借重張領袖代表，多年來在產業界累積的成功經驗，為台灣掌握快速變動的發展趨勢，同時在變動中，找到可以持續發展的機會。

第二個任務，則是要告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力以及經驗，以及我們對於擁抱數位未來的願景和理念。

蔡英文相信，沒有人比張領袖代表，更適合擔任台灣在科技產業以及數位發展的代言人。張忠謀在APEC和各國領袖會談時，能夠讓世界了解台灣在數位科技上的成就，以及台灣在縮小數位落差、推動中小企業數位發展等方面，可以做出貢獻。台灣要讓各國領袖知道，在全球發展數位合作的網絡中，台灣絕對是相當關鍵的節點。

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