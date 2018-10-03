外婆的澎湖灣哭哭！民代怨：綠執政澎湖直飛大陸航線全斷光

圖為澎湖奎壁山「摩西分海」景點。（資料照片 陳可文攝）

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中時電子報
/綜合報導

觀光客不來，外婆的澎湖灣嗚咽！澎湖每年有100萬人次觀光客，自從蔡英文上台執政後，澎湖直飛大陸航線全停航，陸客來訪人數砍半，加上年金改革將減少約2成國旅客人，澎湖整體經濟因此面臨極大困境。當地民代表示，冀望年底大選能藍天再現，重啟雙方交流，增加更多陸客來訪澎湖，填補大量流失的國旅客人。

中評社報導，澎湖縣議會副議長陳雙全接受專訪表示，潘安邦的《外婆的澎湖灣》一曲在大陸耳熟能詳，陸客很喜歡到澎湖來，民進黨在台灣執政之前，澎湖有直飛山東、武漢、南京、重慶等城市，但蔡英文只是當選，還沒有正式執政，大陸直飛澎湖的飛機就沒了。

大陸沒有航班直飛澎湖，陸客大多必須先到台灣本島或金門，再改搭飛機或船舶才能到澎湖，因此影響陸客來台意願。以往每年到澎湖的陸客約有2萬人，現在來澎湖的陸客每年僅剩下1萬人左右。

陳雙全指出，每年來到澎湖的觀光客大約100萬人次左右，其中高達95%來自台灣客，只有5%是陸客及其他國家，一旦台灣客來源可萎縮20%左右，中間的差額，需要從陸客來填補，只要能夠彌補過來，才能平衡觀光旅遊市場。

陳雙全說，觀光旅遊是澎湖經濟的火車頭，如果彌補不來，整體澎湖經濟都會出問題。對於爭取新南向國家的觀光客，陳雙全則不抱期待，他表示，新南向的對象大多是海島國家，很多地方甚至比澎湖還好玩，希望這些觀光客出國到澎湖玩，根本不切實際。

(中時電子報)

文章來源：陳雙全：蔡英文上任澎湖直飛大陸航線全斷光

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