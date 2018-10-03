邵昕酒駕被罰千碗麵、童仲彥退選 唯獨這一哥最跩　

2018年10月03日 10:56 中時電子報 戴安瑋

藝人酒駕頻傳，名人酒駕被警方攔檢時，有人配合酒測自認倒楣、鞠躬道歉，表達願負責，事後除繳罰金、作勞務外，也有政治人物因酒駕被迫退選、辭職。

《聯合報》報導，包括藝人吳宗憲、黃仲崑、陳喬恩、邵昕、洪曉蕾前夫王世均等人，都曾酒駕被抓，吳宗憲被攔，盧半天護辣妹；黃仲崑罰12萬，沒被關但很傷；陳喬恩認錯；邵昕三鞠躬坦承吃薑母鴨；王世均酒駕，戴罩怕被認出。

其中，吳宗憲酒駕被罰34500元，駕照吊銷一年，立法院還因此修法通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，增列「吳宗憲條款」；邵昕被檢察官判處５萬元交保，但須提供他經營的牛肉麵店的1000包牛肉麵料理，用來照顧弱勢團體；黃仲崑被罰4月徒刑，得易科罰金12萬元。

政治人物酒駕部分，則有台北市議員童仲彥酒駕自撞，宣布退出年底市議員選舉；國民黨提名的台北市議員參選人林冠勳酒駕擦撞機車騎士，一度叫助理頂替，最後仍退選收場；行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）4年前酒駕被逮，被判2個月徒刑，易科罰金6萬元。今年7月她被公布新職時，坦承有酒駕紀錄，對於當年的酒駕，非常懊惱，願當終身反酒駕志工。

筆名「司馬文武」的媒體人江春男，則是2016年原被總統蔡英文派任駐新加坡代表，但他在總統府完成宣誓典禮後，當晚酒駕遭逮，而辭去外派的新職務。

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(中時電子報)