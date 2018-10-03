6成7民眾支持!台大校長遴選結果恐成DPP喪鐘

台灣大學。（圖／本報系資料照片）

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網路民調單位Quickseek網路大數據分析並顯示，超過6成7的比率的民眾支持台大校長遴選結果。（翻攝臺大自主聯盟臉書官網）

台大校長遴選案過程一波三折，教育部依舊未通過校長當選人管中閔的上任資格，爭議不斷，有網路民調對此進行調查，超過6成7的民眾表達支持「大學自治」、「校園」、「民主」等理念，支持本次台大校長遴選結果，顯示社會站在支持台大校長遴選結果的那一方。

自網路民調單位Quickseek網路大數據分析並顯示，超過6成7的比率的民眾支持台大校長遴選結果，而從關鍵詞雲分析，可以更可比出高下，發現獲得民眾力挺的是理念，其中包括「大學自治」、「校園」、「民主」等，有崇高的理想和完整戰鬥標的，而「拔管方」則陷入在「兼職」、「違法」、「獨董」抹黑炒作上，一年快過去了，一條罪名也抹不上，反而尷尬地抹得DPP滿潮官員們滿臉黑污污。

網路媒體專家黎榮章則指出，「兼職教育部長葉俊榮」1日表示，盼台大遴選委員會重新開啟遴選，透過程序補正，盼給「社會」完整的回應，但是實際上需要給社會完整的回應的，理應是民進黨所屬的教育部。

不只台大校長遴選案重挫政府形象，最新民調顯示，滿意蔡英文的整體施政表現者只有27.9%，而不滿意度達58.8%。而民進黨二把手，最近靜悄悄的賴清德有比較好嗎？調查顯示，只有38%民眾滿意，而有45.2%不滿意，也是不滿意多於滿意。社會已經翻轉了，不站在DPP的那一邊，而其中最關鍵轉折點就是干預學術自由的拔管案，顯露出的執政傲慢，貪得無厭，並且吃相難看。民調指出：「台大有傅鐘，拔管案可能會是DPP的喪鐘。」

(旺報 )

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