交大打破傳統分系 110學年整合出國內最大電機系

2018年10月03日 11:13 中時 林志成

交通大學今天表示，該校電子系及電資班將在108學年停招，並於110學年與電機系整合成「大電機系」（但正式名稱仍為「電機工程學系」），成為國內規模最大的電機系。

交大電機學院院長唐震寰表示，面對世界劇烈變動，大學科系須快速整合、開設未來新興科技課程，例如物聯網、智能機器人及人工智慧等。而全盤規劃新興跨課程，如何適當地納入研究科技項目，應由學院統籌與系所共同執行，讓學院成為課程設計的主體。

因應人工智慧等未來科技需要跨域整合，大學傳統分系已跟不上瞬息萬變的科技領域。交大電機學院打破過去注重單一學科的型態，朝向整合性的系統規畫，例如物聯網牽涉雲端運算、大數據、晶片、通信、感測技術，課程規劃須培養學生跨領域學習的能力，並以「大電機系」的角度進行系所課程整合。

未來的交大「大電機系」，規畫12大特色領域學程，包括人工智慧、機器人、晶片設計、通訊科學、資訊通訊、無線科技、半導體元件、超大型積體電路設計、電力電子、系統控制、生醫工程與多媒體訊號處理。

電機系主任陳科宏表示，電子系長期深耕於晶片設計與半導體製程，若與電機系的軟、硬體整合，未來發展將更為全面，從最小元件到產品整體系統，大電機系都能涵蓋。且整合後之12個電機資訊相關學程，供大一、大二學生探索，專業養成教育的廣度及深度將大幅提昇。

整合而成的交大「大電機系」，將成為國內規模最大的電機系，擁有130名專任及12名兼任教師，每年招收甲組1班及乙組5班的學生共241人，甲組採英語教學國際學程並提供出國交換獎學金。未來的菁英培訓計畫將以電機學院為核心，輔以全校性資源共享的「跨域學程」以及「創新創業工坊」，依高科技產業趨勢全面推動「做中學」的多元模組課程。

(中時 )