全國第一台觀光三輪車 彰化鹿港掛牌上路

2018年10月03日 11:16 中時 吳敏菁

三輪車也是鹿港、田尾一道人文「風景」，但擋道、搶拉客人也讓人頭疼，且沒有正式身分，一旦被檢舉只能以非法處理，彰化縣政府啟動正式納管，規範規格，發行牌照，全國第一台觀光三輪車掛牌，3日下午18點20分在鹿港公會堂前廣場正式上路了。

鹿港小鎮是觀光旅遊勝地，有老街、美食及眾多的廟宇、古蹟、歷史建築，具深厚文化底蘊，鹿港觀光三輪車也有10多年歷史，車夫多是受訓練導覽員，沿途講解，很受銀髮族、外國遊客歡迎。

但是越來越多三輪車加裝電動，一旦被檢舉，只能視為非法；業者不平，有繳稅，也替遊客投保意外險，卻「妾身不明」。

而且車隊越來越多，搶拉生意，也被批評水準參差不齊，鹿港天后宮廟口是獨有特色，卻經常被三輪車包圍擋道影響出入，臉書引起熱議；更有堵在大車的路口，讓人看得捏把冷汗，不只是廟方，遊客、居民也希望有周全規畫，和更有秩序的管理，創造多贏。

彰化縣政府研擬「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」，彰化縣彰化縣長魏明谷3日發放車牌給通過檢驗的觀光三輪慢車，為全國第一觀光三輪以上慢車合法上路的縣市。

魏明谷表示，希望完成檢驗掛牌並強制加保的觀光三輪慢車不僅能保障遊客，並朝向有秩序管理，為鹿港的觀光產業帶來更多助力，進而行銷觀光。

彰化縣政府城觀處長馬英傑表示，觀光三輪慢車係指「人力為主、電力為輔，最大行駛速率在每小時25公里以下，且行駛於指定路段之三輪慢車」，由縣府制定規格、安全配備規定等，經檢驗合格發予牌照，並強制投保相關保險後，可合法行駛於指定特定區域路段，解決觀光三輪車長久以來無法合法上路窘境。

第一階段已完成鹿港地區觀光三輪車計63輛檢驗發照，第二階段將辦理素有公路花園之稱的田尾地區的觀光三輪車檢驗。

(中時 )