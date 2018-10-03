張忠謀接APEC代表 宋楚瑜：祝福！

蔡英文總統今（3）日宣布，今年APEC領袖代表由台積電創辦人張忠謀擔任，前APEC代表、親民黨主席宋楚瑜對此表示「祝福！」。（張穎齊攝）

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中時

蔡英文總統今（3）日上午舉行記者會宣布，由台積電創辦人張忠謀擔任今年的APEC領袖代表，前APEC代表、親民黨主席宋楚瑜對此表示「祝福！」，並說自己並不會覺得委屈，且感謝蔡英文有2次讓他來參加APEC，總統府對他的表現也有高度的肯定。

宋楚瑜今早來到基隆出席議員徐莉莉的競總成立大會，針對APEC代表換成張忠謀，他表示，祝福我們能夠順利參加APEC，畢竟這是重要的場合，我們能夠讓世界各國重要的經濟體了解台灣所做的努力，是有利於和亞太地區經濟體的交流。

至於今年沒派宋，會不會覺得委屈？宋表示「不會！」能夠為國家做事情，是大家共同的責任，一起為台灣打拼、謀福祉。

「會不回抱怨民進黨，有種被用完就丟的感覺？」面對提問，宋楚瑜回應，他去年從APEC回台之後，就有向蔡英文感謝派他出席2次APEC，讓他能夠代表台灣向世界表達心聲，總統府也非常清楚他在APEC的表現是受到高度肯定。

「真正要抱怨的是亂放話的人才應該道歉！」宋話鋒一轉，痛批先前有人放消息稱他表現不好被換掉，要求做假新聞及亂放話的「那2人」向他道歉，至於是哪2位，他就不說名字了，這些人又拿不出證據來，真的是選舉到了，又再製造假新聞，假新聞、假民調從2000年就開始，他就不再多談當年的事了。

(中時 )

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