張忠謀：將在APEC就小經濟體體迎接挑戰交換意見

2018年10月03日 11:35 工商 崔慈悌

蔡英文總統（左起）3日宣布，指派台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表，張忠謀表示，台灣面臨大國保護主義的挑戰，他將與各國領袖代表就此議題換意見。（范揚光攝）

蔡英文總統（右二）3日宣布，指派台積電創辦人張忠謀（左二）擔任APEC領袖代表。（范揚光攝）

蔡英文總統宣布將由前台積電董事長擔任APEC領袖代表，張忠謀領袖代表致詞表示，他將在APEC與各國代表領袖，對於小經濟體體如何迎接挑戰交換意見。

張忠謀指出，他以不忮不求之心接受總統交付任務。台灣不只是供應鏈，更是創新鏈的一部分。在當前國家主義的環境之中，小經濟體面臨相當大的挑戰。正如總統交付的任務，他將於APEC與各國代表領袖，對於小經濟體體如何迎接挑戰交換意見。

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書上強調，「張忠謀董事長出任 APEC 領袖代表是絕佳好牌！」他認為，張忠謀今年出任領袖代表，有幾個特殊意涵，一是今年中美貿易摩擦加劇，兩岸關係陷入史無前例的僵局，今年張董是沒有任何職位的一介平民，政治敏感度降低。

二是今年中美貿易摩擦的癥結在智慧財產權，尤其是中興通訊事件，中國要以擧國之力發展芯片產業，現在張董是全球最大半導體公司的推手，中國拒絕張董事長的機率很低。

三是張董事長在06年扁政府時代已出任過一次領袖代表，他與各國元首互動應可得到各國領袖的尊重。四則是張董有一位非常優秀又能幹的賢内助，張淑芬女士很容易與各國領袖夫人打成一片。

謝金河認為，張忠謀順唯一考驗他的是今年 APEC 在資源十分貧乏的巴布亞紐幾內亞舉辦，行程可能比較辛苦。

(工商 )