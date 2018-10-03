台北》葛特曼記者會充斥獨派 柯P怒嗆：垃圾不分藍綠

台北市長柯文哲針對《屠殺》一書作者伊森‧葛特曼說他是騙子一事，他強調這是非常嚴重的指控，已經叫律師去處理了，他給我解釋清楚，（LIAR騙子）怎麼回事？不解釋清楚就告他。

友善列印
中時
、中時電子報

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）昨天指控台北市長柯文哲曾到大陸參加葉克膜研討會，教導有活體摘除器官嫌疑的大陸醫師如何使用葉克膜，助長當地器官活摘行為；與會者問他是否覺得柯文哲是「騙子（liar）」，葛特曼也明確回應「Yes」。不過，事後發現該提問者是獨派人士、民進黨籍前北市副祕書長李文英丈夫許龍俊，加上昨有不少獨派人士也出席記者會力挺，政治操作意味更遭外界質疑。對此，柯文哲今早受訪時怒斥「垃圾不分藍綠」。

取得《屠殺》中文版授權的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝一向親綠，昨天葛特曼在吳祥輝陪同下舉辦記者會，除大批媒體，也有不少深綠獨派人士出席。

其中，葛特曼接受會後第一個現場QA提問時，就有一名男子詢問，「你是否認為柯文哲是騙子（liar）？」結果葛特曼也立刻回答「Yes」。事後發現，該提問者正是許龍俊，許是李文英的丈夫，除獨派色彩濃厚，5月份「柯綠分手」後，李文英也隨即以「基本政治倫理」為由請辭副祕書長。

不僅如此，昨天記者會口譯也多有翻譯錯誤、或是「超譯」的狀況，還是事後媒體重新聽錄音檔、網友也在PTT貼出自己聽的翻譯版本才「真相大白」。種種情事，媒體今也問柯文哲對於葛特曼記者會現場充滿獨派人士、口譯也有問題的看法？柯憤怒回答，有句話他不想講，但「垃圾不分藍綠」。

至於許龍俊的提問，柯文哲也無奈嘆說，他有看到（提問者）照片，這就是政治上意識形態仇恨，「很麻煩」。

年底九合一大選將至，台北市長柯文哲卻在此時再度陷入器官移植風暴中。《屠殺》一書的作者伊森．葛特曼昨日(10/2)下午開記者會時，直指台北市長柯文哲是個騙子，到大陸參加葉克膜研討會，教導有活體摘除器官嫌疑的大陸醫師如何使用葉克膜。對此，柯文哲今(3日)接受媒體訪問時，回應指稱，葛特曼若在24小時內不道歉，他會告到底。

柯文哲稱，對於昨天的事件，「我在美國住過，深知美國文化，說liar是很嚴重指控，對於葛特曼在公開場合用這個字講我，我非常生氣，所以我要求再24小時內道歉，不然要說明有什麼證據，不道歉我就告你，跨國告到底」。

柯文哲強調，「我柯文哲從來沒有帶病人到大陸仲介器官，選舉有攻防，不需要那麼低級，宇昌案把生技業打垮，MG149造成臨床醫學研究困難，今天葛特曼也是在嚴重影響重症醫學，葉克膜暫時維持心肺功能直到心肺功能恢復或接受器官移植。

當年會到大陸教，是希望救命技術能教給其他地方，不只到大陸，新加坡、馬來西亞、香港、日本、美國、義大利都去過。柯說台大的葉克膜國內外得過很多榮譽，不要為了打一場選戰，把社會搞得亂七八糟。

他再次強調，選舉有攻防，但是不要那麼低級。柯說他是台大醫生，不管移植或葉克膜使用相當複雜，不是一個醫生可以獨力完成，不懂到底是在打柯文哲還是在打台大醫院，簡單來講就是笨。

柯文哲說他負責的是加護病房，是移植後出現併發症或狀況很糟會在加護病房，他的病人很難離開加護病房，又怎麼會到大陸？

(中時 )

台北》抹黑手段可惡 柯文哲：我從沒帶病人到大陸去仲介器官
批蔡政府不重視國旗 民間雙十自… 柯遭控仲介器官移植 宋楚瑜：旅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。