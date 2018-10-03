高雄》不算大咖的韓國瑜恐勝選 李艷秋：我承認看走眼

2018年10月03日 11:37 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

力戰民進黨鐵票倉，國民黨高雄市長參選人韓國瑜一開始被看衰，不過近日韓已逐漸拉近與民進黨參選人陳其邁差距。資深媒體人李艷秋說原先認為韓國瑜在政壇上不是個「大咖」，但韓讓她承認她少有的看走眼，她也說韓國瑜就是「做他自己」。

李艷秋在臉書發文指出，她不認識韓國瑜，以她一個資深的政治記者加政論節目主持人，和韓國瑜毫無交集，多少也算一個指標，「韓國瑜在政壇上不算個『咖』，最起碼，不是個『大咖』」。韓國瑜去高雄選，其實就是六個字「死馬當活馬醫」，或是十個字「蜀中無大將，廖化作先鋒」，不過以目前的狀況來看，李艷秋承認她少有的看走眼。

高雄戰況激烈，韓國瑜與陳其邁的差距逐漸縮小，引發外界高度關注。李艷秋說從一個現象可得知民進黨高雄選情正在翻轉，那就是前市長陳菊半個月內四度回高雄站台，呼籲支持者歸隊。而民進黨選局主軸也從決戰中台灣變成高雄不能輸，每天追著韓國瑜打。

「韓國瑜做了什麼？」李艷秋說韓國瑜就是做他自己，沒有國民黨的身段和修飾過的廟堂語言，打法很像去掉激情的民進黨，反觀陳其邁卻很像有錢有勢卻空空如也的國民黨。李艷秋提及，韓國瑜式的自嘲成為肅殺選戰中讓人嘴角上揚的特色，「我相信全高雄的禿頭票他至少可以拿一大半」。

近日民進黨主打韓國瑜是黑道，李艷秋說有兩件事可看出韓國瑜有大哥架勢，包括他要民進黨凡事衝著他來，不要傷害侯友宜、盧秀燕；另一個則是他到現在沒有打陳其邁是「貪污犯之子」，也沒有在陳致中修理他是暴力犯的時候，反擊陳致中是「北嫖青年」。

李艷秋說韓國瑜還有得力三個助選員，第一是被抄個精光的國民黨，他才能以賣菜郎的形象貼近選民；二是一場大雨炸出5000個天坑，毀掉民進黨執政20年神話；第三則是吳音寧。李說只要不犯大錯，某些候選人可以因為自己的人格特殊魅力，對負面議題產生免疫力。柯P是，韓國瑜也是。李說因為韓國瑜，這場選舉開始好看了，並表示「如果高雄真的由綠地變藍天...WOW！」

(中時電子報)