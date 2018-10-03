陸官方調查結果出爐 范冰冰逃稅確立罰40億換免刑責！

2018年10月03日 11:33 中時電子報 吳品瑤

中國大陸一線紅星范冰冰被爆簽「陰陽合同」涉逃稅，惹來相關單位調查，而事發至今她已神隱超過百日，一度傳出她被控制行動好接受調查，然期間官方並未對案情有正面回應、說明，直至今日，官媒透露陸稅務局表示「目前案件事實已經查清」，確認范冰冰以拆分合同方式偷逃個人所得稅，其擔當法定代表的公司也逃漏稅，估計她補稅部分加上滯納金、罰款等，共需上繳8.8億人民幣(約44億台幣)，若不如其繳交將依法移送辦理。

范冰冰涉逃稅案，今終於有了結果，據《新華社》報導，陸稅務局接獲舉報後即著手調查，如今確認范冰冰確實偷逃所得稅，報導指出，她在拍攝電影《大轟炸》時，實際取得人民幣3000萬元酬勞(以下所述幣值皆為人民幣)，然僅其中1000萬申報納稅，其餘2000萬以拆分合同方式偷逃618萬元，還少繳營業稅及附加的112萬，合計欠繳730萬元，經統計，范冰冰本人及其擔任法定代表人的企業，共少繳2.48億元，其中逃稅款高達1.34億元。

而據中國大陸法律，將對范冰冰及其擔任法定代表人的企業追繳稅2.55億，加收滯納金0.33億，而至於范冰冰隱匿真實收入偷逃稅部分，則處4倍罰款共計2.4億元，工作室隱匿個人報酬則處3倍罰款共計2.39億，她擔任法訂代表人的企業少計收入逃稅則罰一倍共計94.6萬，而再加上其餘罰款，范冰冰零零總總加起來共得被罰繳8.8億(約新台幣40億)。

據悉，江蘇省稅務局依法已於9月26日向范冰冰下達《稅務行政處罰事項告知書》，之後30天正式下達追繳稅款、滯納金、罰款的處罰，並開出繳納期限，而據《中華人民共和國刑法》第201條規定，由於范冰冰是屬初犯，只要依規定在期限內補稅並繳罰款，「依法不予追究刑事責任」，但若不遵循規定繳款、不接受行政處罰，則「稅務機關將依法移送公安機關處理」。

(中時電子報)