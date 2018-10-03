台北》抹黑手段可惡 柯文哲：我從沒帶病人到大陸去仲介器官

台北市長柯文哲2日出席台北市政府107年績優守望相助隊頒獎典禮暨士林區名山里守望相助隊示範觀摩會，針對《屠殺》一書作者伊森‧葛特曼說他是騙子一事，他強調這是非常嚴重的指控，已經叫律師去處理了，他給我解釋清楚，LIAR（騙子）怎麼回事？不解釋清楚就告他。（季志翔攝）

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針對《屠殺》一書中指涉曾帶病人到大陸進行器官移植、確知器官來源來自法輪功成員等情事，甚至作者葛特曼昨天還直言他懷疑柯文哲助長大陸活摘器官行為。柯今早受訪時明確回應，他從來沒有帶病人到大陸去仲介器官，而葉克膜這種東西要怎麼用，就像核能，難道要怪愛因斯坦發明E=mc²嗎？

針對葛特曼以及有心人士指控，柯文哲繼昨天二度受訪，要求葛特曼24小時內道歉否則提告，今早又重新讀了一次自己的聲明。他指出，他在美國住過，深知美國文化，在美國說人家liar是嚴重指控，「對於葛特曼在公開場合用這個字講我，我非常生氣，所以，我要求他24小時內道歉，不然你要說明你到底憑什麼證據說我是liar。如果不道歉，我就告你，而且保證跨國告到底！」

柯文哲強調：「我，柯文哲，從來沒有帶病人到大陸去仲介器官，這沒做過。」他重申，選舉有攻防，但是不需要打得這麼低級。一個宇昌案把台灣生技業打垮一半，MG149也造成台灣臨床醫學研究的困擾，今天葛特曼案也是幾乎在嚴重影響台灣移植醫學、重症醫學。

柯文哲說，葉克膜是暫時維持心肺功能，直到心肺功能恢復或接受器官移植，他當年會到中國大陸去教，也是希望救命技術、終究我們有這技術，願意去教給其他地方；不只到中國大陸，新加坡、馬來西亞、香港、日本，他都去講學過，甚至美國、義大利都去過。台大的葉克膜國內外得過很多榮譽，今天不要為了打一場選戰，把自己社會搞得亂七八糟。

但柯文哲也表示，對於這項指控他從來不擔心，因為他是台大的醫生，不管是移植、葉克膜使用那相當複雜，不是一個醫生可以獨立完成，所以「你們到底是打柯文哲還是打台大醫院？簡單來講就是笨！」他進一步說，器官移植包括術前診斷、手術、手術後照顧、門診長期追蹤，他負責加護病房那段，既然都是在加護病房，也就是病人在移植階段出現併發症，或是移植狀況很糟，根本很難離開台大醫院、加護病房，怎麼可能有機會帶去大陸移植？

柯文哲直指，這些指控就是不懂醫學，葉克膜是很貴的東西，要活摘器官不需要葉克膜，雖然一般民眾聽不懂，但這禁不起專業的考驗。他接著又忍不住批，為了一個選舉把台灣社會搞得亂七八糟，實在是可惡！

媒體追問，是否真的不知道葉克膜被拿來用在器官活摘？柯文哲則表示，葉克膜這種東西要怎麼用，就好像核子能，原子彈要怪愛因斯坦發明E=mc²？葉克膜這種技術的發展，當然我們是在亞洲發展的人，但是要用在哪不是我們能決定的；我們到中國大陸上課，底下4、500人，底下有怎樣的人我怎麼會知道？

最後柯文哲也表示，針對葛特曼書中指涉他做這些事，「台灣有醫生帶病人去大陸器官移植大家都曉得嘛，但是並不是我說有病人去大陸，就是我帶病人去大陸接受器官移植，這是不同的東西！抹黑手段很可惡！」

(中時 )

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