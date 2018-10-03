補救教學對症下藥 過動兒英文100分 媽媽哭了

台南大內國中一年級學生簡鉑宇（右），獲教育部頒發補救教學績優楷模。（林志成攝）

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台南大內國中一年級學生簡鉑宇，在左鎮國小求學期間，因為有過動、閱讀障礙的問題，導致對學習失去興趣。在老師和家長合作下，發現他對聲音敏感，因此補救教學時，就融入聲音元素，「對症下藥」後，他的成績大幅進度，進入國中後，上周英文科考100分。

教育部今天舉行國中小補救教學績優楷模頒獎典禮，共表揚12所績優教學團隊學校、8位教師教學典範及6位學生學習楷模。教育部次長范巽綠表示，現在每年投入約9億元經費對國中小學習落後的學生進行補救教學，約36萬人次受惠。

在今天頒獎點中，簡鉑宇的媽媽周麗娟哭紅了眼，她非常感謝學校進行補救教學，讓孩子重新拾回學習興趣。周麗娟表示，簡鉑宇小學時很用功，但成績就是不好，經醫師檢定後，認為他有過動及學習障礙的問題。

周麗娟說，在左鎮國國小校長的協助下，發現簡鉑宇對聲音非常敏感，就讓他加入學校的鬥牛陣（母語結合傳統藝術教學模組），簡鉑宇聽到鼓聲，學習很快就上手。

左鎮國小為簡鉑宇進行補救教學，並融入聲音元素，譬如在教數學加減法時，用更多的聲音、音符或圖示來引導他學習，效果非常好。他的國語成績由44分進步到60分、數學由40分進步到52分、英語由48分進步到68分。現在他讀大內國中，上周英語科考了100分，「我有點被嚇到」。

獲得補救教學績優楷模的台南市南新國中老師楊淑真，因為出身貧困家庭，所以她瞭解弱勢學生學習困難，有時並非本身能力，而是缺乏學習動機。

楊淑真表示，她曾教導過一位對英文完全沒有興趣的學生，發現他只是不知道如何運用自然發音幫助記憶，才放棄英文。經過補救教學，這位學生逐漸進步，並帶領其他同學念單字、念課文，當小小班長，且放學後自願留下來教其他同學，英文成績不斷進步，眼神充滿了自信的風采。

(中時 )

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