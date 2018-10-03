護理之家大火後 衛福部今發布電器禁令

2018年10月03日 11:50 中時 鄭郁蓁

衛福部立台北醫院護理之家八月一場大火，帶走14條人命，造成25人輕重，起火原因判定為「電器走火」，直指病患自帶的床墊因電線短路起火，衛福部為防後續再有類似遺憾發生，今天表示，以行政命令發函至各醫療院所、護理之家以及安養機構，明令禁止病患及家屬自行攜帶電器，並於明年開始，針對該項禁令加權評鑑。

衛福部台北醫院附設護理之家上月13日惡火，專案小組火災鑑定報告出爐，確認為電氣因素，排除人為、縱火因素，鑑定報告直指起火處的235床病患自帶的床墊（超長波健康器）因電線短路起火，鑑定報告指出，燒熔的床墊疑因電線遭長期重壓、移動磨損，造成電線短路起火釀災；但全案仍有使用不當、醫院管理與延誤通報等肇事責任待釐清，司法調查仍在追究責任歸屬。

衛福部長陳時中今日出席立法院進行本案的專案報告，表示起火原因為「電氣因素」，預防作為包括通令部立醫療院所加強災害風險弱點評估、巡檢消防設施、強化用電管理等，並明令各級醫院禁止病患與家屬自行攜帶電器。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，過去在消防法規當中即有明定，所有醫療院所病患都不得自行攜帶包含電鍋、床墊等所有電器用品，且消防單位須定時巡檢，但問題在於「不夠落實」。

但為防止同樣遺憾再次發生，蔡淑鳳表示，近日已經發函給包含部立醫院、各醫療院所、護理之家，以及安養機構，未來全面禁止病患和家屬攜帶電器，且要求消防安全人員需每天巡邏檢查電器、電壓使用狀況，同時明年加強評鑑，加重比分。

不過，蔡淑鳳也表示，若病患真的有需求，還是可以提供護理人員包含電壓等各類資訊，由消防人員認定，若符合相關電器法規，則可使用。

(中時 )