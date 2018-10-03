嫩兒竟學狗叫 林可彤被嚇壞

2018年10月03日 11:54 中時 洪秀瑛

林可彤與寶貝兒子。（《嬰兒與母親》提供）

林可彤與寶貝兒子。（《嬰兒與母親》提供）

即使當了母親，林可彤依然擁有絕美的身材曲線。究竟林可彤如何保持凹凸有致的好身材與美麗的外表？照顧兒子時，又發生了哪些趣事？《嬰兒與母親》雜誌邀林可彤拍封面，演繹時尚、詮釋母愛。

跟著名模一起瘋運動

以熱愛運動聞名，對於雕塑身材很有心得、並鑽研健身運動多年的林可彤，最近常做的運動以瑜珈、跑步和重量訓練為主。她說因為最近比較忙，大約一週上一次瑜珈課；並且一週二至三次在家使用跑步機，跑5分鐘、再下跑步機舉啞鈴重訓5分鐘、再上跑步機跑5分鐘……如此循環半小時，結合有氧運動與重量訓練，有助於雕塑肌肉線條。

林可彤指出，運動使她變得更快樂，「瘦得健康又勻稱」是許多女生的夢想。當運動已成為日常生活的習慣以後，感覺更有自信、積極又正向，一天比一天更愛自己，也愛上身體逐漸變得緊實的感覺，並能保持健康，還能與其他運動同好創造更多共通的話題，運動的好處真的很多。而且懷孕時適度運動，也可以減輕腰痠背痛等不適、有助於順產；產後抱小孩也需要肌力，所以平時最好能養成規律運動的習慣。不過也提醒媽咪，如果懷孕前很少運動，懷孕後不要貿然增加太多運動量，以免超過身體可負荷的範圍而引起不適。

林可彤也推薦，懷孕時可以做孕婦瑜珈，此外也可以嘗試稱為“Plie Squats”的深蹲運動，鍛鍊臀腿與骨盆底肌肉的力量（但提醒孕媽咪在嘗試前，最好先詢問醫師的意見，並在教練的指導下進行。為了安全起見，也可以貼牆或扶著椅背做比較安全）；坐月子期間至產後3個月，如果沒有特別的醫囑或不適狀況，也可以躺在床上兩腿輪流凌空抬起；產後3個月以後，可以藉由跑步與適度重量訓練來塑身。

揹著兒子一起爬山，小孩開心、大人卻很累

那麼林可彤有帶著小孩一起運動嗎？她說自己有時候也會與老公揹著兒子Adam一起去爬山，兒子的體重加上登山背架的重量將近15公斤，林可彤笑說，這可能算是「另類的重量訓練」。兒子太重，老公也覺得有點吃不消，不過Adam倒是看風景看得很開心。除了爬山以外，有時候則是陪兒子泡在家中的充氣泳池玩水，兒子總是玩得不亦樂乎。

當了媽媽後，要睡回籠覺變得好困難

除了運動以外，想要保持美麗的外表，林可彤表示，維持清淡且均衡的飲食、適當的保養、充足的睡眠都很重要。但她也直呼：「當了媽媽以後，充足的睡眠好像變成奢望！我剛生產完都沒辦法好好睡覺，後來隨著照顧小孩愈來愈上手，睡眠時間才慢慢增加。不過有了小孩以後，就沒有睡『回籠覺』這種事，小孩一醒來，媽咪就要跟著醒來，這應該是許多媽咪共同的心聲吧！偶爾能夠『睡好睡滿』，就會覺得很幸福。」林可彤無奈的表示。

林可彤也提到，她下個月要出書，書名為《林可彤的媽咪完全手冊》，內容包括她的孕期日記、醫師回答孕媽咪們在門診中常詢問的問題、保母傳授如何照顧寶寶、林可彤親授孕期與產後運動等，書籍內容豐富又實用，媽咪們敬請期待。

兒子第一次學會叫的，竟然是狗狗的名字！

喜歡動物的林可彤有一隻養了3年多的可愛柴犬Toro，林可彤認為Toro是兒子Adam的姊姊。在一旁有大人注意的情況下，平時也會讓Adam和Toro一起玩。林可彤笑說，因為Toro比Adam早來到這個家報到，Toro也會欺負Adam，比方常和Adam搶玩具、用嘴巴叼走玩具。但是如果有陌生人靠近Adam，Toro就會提高警覺，處處保護Adam，儼然是保護弟弟的姊姊。林可彤也分享如何讓狗狗與小孩和平相處的方法，就是給小孩吃東西時，也要餵狗狗吃東西，不然狗狗可能會生氣；另外也要教小孩不能欺負狗狗，目前看來這些方法都很有用，雖然Toro有時候會和Adam搶玩具，不過大多只是玩鬧，這對「姊弟」的感情還是很融洽。

Adam和Toro的好感情，也讓Adam7個月大時，第一次開口叫的名字，就是「ToTo」！（他還不會發R的音）；比學會叫「爸爸」、「媽媽」都還來得更早。雖然第一個學會叫的不是自己，但林可彤還是很欣慰，她也笑說：「當了媽媽以後，好像淚腺變得很發達。跟小孩有關的一切，都很容易受感動。第一次Adam學會拍拍手，我就感動地哭了；甚至當我第一次帶Adam去上音樂課時，全班歡送一個小孩，我感動得哭出來了，但其實我根本不認識那個小孩！」只能說身為人母以後，林可彤的母愛大爆發，真性情的她，似乎隨時隨地都可能被與小孩有關的事物所感動。

新手媽咪手忙腳亂，出國還穿「吐奶衣」

林可彤也表示，剛生完小孩以後，凡事都緊張兮兮、手忙腳亂，深怕自己做錯了什麼事、沒有把小孩照顧好，經常自責與後悔，也因母乳不足而自責不已。又怕小孩半夜哭鬧會吵到上班很辛苦的老公睡覺，只要Adam一哭，體貼的她立刻把Adam抱去客廳，常在沙發睡著而導致腰痠背痛。

在Adam4個月大時，林可彤就和老公帶Adam一起去日本。沒想到搭飛機時，Adam吐了林可彤一整身奶，但她沒有帶太多衣服，只好穿著「吐奶衣」走在路上、帶小孩吃拉麵，甚至隔天還繼續穿著「吐奶衣」出門，本來以為有很多機會可以逛街買衣服，但揹著小孩根本不方便試穿衣服、而且都在忙著照顧小孩，整趟旅行只能用一個「慘」字來形容。後來度過了育兒磨合期，林可彤逐漸找到適合自己小孩的照顧方法，也愈來得心應手、不慌亂。這個月還要挑戰和老公帶Adam去西班牙渡假兩週，從短程旅行躍升為長途旅行，她也笑著說：「到時候看我回來時會不會充滿後悔。」

林可彤也表示，之前出國時，看到許多父母帶小孩搭飛機都「準備充足、嚴陣以待」，小孩一哭，立刻從包包中拿出餅乾，再哭又立刻拿出玩具，就是為了能安撫小孩，盡量不讓小孩吵到其他旅客的安寧。她也感嘆，當父母後真的要顧慮很多事情，一切都要有充分的計畫與準備。文/《嬰兒與母親》

(中時 )